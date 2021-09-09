В Забайкалье предстанет перед судом убийца начальника краевого УФСИН

Убийство двух человек на охотничьем кордоне было совершено из хулиганских побуждений



Прокуратура Забайкалья утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего жителя края Николая Макарова. Он обвиняется в «убийстве двух лиц общеопасным способом из хулиганских побуждений» и «угрозе убийством», сообщили в пресс-службе надзорного органа.



По версии следствия, 24 апреля нынешнего года днем на охотничьем кордоне Эдакуйского участкового лесничества Карымского района сторож-разнорабочий Николай Макаров в состоянии алкогольного опьянения вооружился незарегистрированным охотничьим гладкоствольным ружьем 12-го калибра, снаряженным патронами с картечью.



Беспричинно, при отсутствии какого-либо повода и конфликта с окружающими лицами, из хулиганских побуждений он поочередно произвел прицельные выстрелы из ружья в двух мужчин, находившихся в охотничьих угодьях на законных основаниях. От полученных ранений потерпевшие, один из которых - Евгений Шихов являлся начальником регионального управления ФСИН, скончались.



После этого Николай Макаров с ружьем вышел из дома и угрожал убийством другому разнорабочему, пока не был обезоружен другими людьми, находившимися на кордоне.



В ходе предварительного следствия обвиняемый сначала не смог объяснить свои действия, а в дальнейшем отказался признавать свою вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Уголовное дело направлено в Забайкальский краевой суд для рассмотрения по существу.





Фото: pixabay.com

Прокуратура Забайкалья утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего жителя края Николая Макарова. Он обвиняется в «убийстве двух лиц общеопасным способом из хулиганских побуждений» и «угрозе убийством», сообщили в пресс-службе надзорного органа.По версии следствия, 24 апреля нынешнего года днем на охотничьем кордоне Эдакуйского участкового лесничества Карымского района сторож-разнорабочий Николай Макаров в состоянии алкогольного опьянения вооружился незарегистрированным охотничьим гладкоствольным ружьем 12-го калибра, снаряженным патронами с картечью.Беспричинно, при отсутствии какого-либо повода и конфликта с окружающими лицами, из хулиганских побуждений он поочередно произвел прицельные выстрелы из ружья в двух мужчин, находившихся в охотничьих угодьях на законных основаниях. От полученных ранений потерпевшие, один из которых - Евгений Шихов являлся начальником регионального управления ФСИН, скончались.После этого Николай Макаров с ружьем вышел из дома и угрожал убийством другому разнорабочему, пока не был обезоружен другими людьми, находившимися на кордоне.В ходе предварительного следствия обвиняемый сначала не смог объяснить свои действия, а в дальнейшем отказался признавать свою вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Уголовное дело направлено в Забайкальский краевой суд для рассмотрения по существу. Как сообщал «Номер один» , Евгений Шихов до приезда в Забайкалье исполнял обязанности начальника УФСИН по Мурманской области. Он имел большой опыт оперативной и руководящей работы. Ранее проходил службу на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава в уголовно-исполнительной системе Хакасии, возглавлял колонию-поселение и следственный изолятор. Затем был назначен на должность заместителя начальника Управления безопасности ГУФСИН России по Красноярскому краю. На должность начальника УФСИН России по Забайкальскому краю был назначен с февраля 2018 года.Фото: pixabay.com

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