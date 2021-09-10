В Бурятии сняли фильм про утонувшее ДНТ «Рубин»
В паблике «Аноним 03» появился короткий фильм про затопленное ДНТ «Рубин» в Поселье. «Короткометражка», скомпилированная из нескольких видеороликов и фотографий, сопровождается спокойной музыкой. Закадрового текста в ней нет, но периодически на экране появляются надписи, комментирующее видео.
Так, в начале на фоне панорамы затопленных домов появляется текст: «По этой дороге наши дети ходят в школу». Затем появляются кадры бредущих по пояс в воде людей и местных жителей, плывущих по поселку на лодке навстречу солнечному закату. Видео затопленных дворов сопровождается надписью: «Эти дома куплены под материнский капитал и взяты в ипотеку». На других кадрах местные жители на своем участке пытаются спасти урожай – они выкапывают из-под воды картошку. В конце фильма появляется текст: «Помогите нам… Владимир Владимирович Путин».
Кто снял видеоролик и выложил его в паблик, не известно. За час видео собрало более двух тысяч просмотров.
Напомним, по состоянию на 9 сентября в Бурятии остаются подтопленными более 60 жилых домов и свыше 1500 приусадебных участков. При этом большая часть подтопленной территории оказалась в воде из-за выхода грунтовых вод, говорят спасатели.
«В населенных пунктах, оказавшихся в зоне ЧС, работают комиссии по оценке ущерба, производится откачка воды из подполий и просушка домов тепловыми пушками, расчистка придомовых территорий. Оказывается адресная помощь населению, доставка продуктов и предметов первой необходимости», сообщали ранее в МЧС Бурятии. Также пострадавшим от стихии жителям власти республики выплачивают компенсации, их размер составляет от 10 до 100 тысяч рублей.
Фото: скриншот видео
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