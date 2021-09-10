В Бурятии сняли фильм про утонувшее ДНТ «Рубин»





В паблике «Аноним 03» появился короткий фильм про затопленное ДНТ «Рубин» в Поселье. «Короткометражка», скомпилированная из нескольких видеороликов и фотографий, сопровождается спокойной музыкой. Закадрового текста в ней нет, но периодически на экране появляются надписи, комментирующее видео.

Так, в начале на фоне панорамы затопленных домов появляется текст: «По этой дороге наши дети ходят в школу». Затем появляются кадры бредущих по пояс в воде людей и местных жителей, плывущих по поселку на лодке навстречу солнечному закату. Видео затопленных дворов сопровождается надписью: «Эти дома куплены под материнский капитал и взяты в ипотеку». На других кадрах местные жители на своем участке пытаются спасти урожай – они выкапывают из-под воды картошку. В конце фильма появляется текст: «Помогите нам… Владимир Владимирович Путин».





Кто снял видеоролик и выложил его в паблик, не известно. За час видео собрало более двух тысяч просмотров.

