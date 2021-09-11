Жители Бурятии уезжают в бывшую «горячую точку»

Абхазия в этом году примет, по некоторым оценкам, более 2 млн туристов



Расположенная в километре от Сочи пророссийская Республика Абхазия с населением в четыре раза меньше, чем в Бурятии (240 тыс. человек), в этом году примет, по некоторым оценкам, более 2 млн туристов. Среди них немало и жителей Бурятии, приехавших как в роли туристов, так и на постоянное место жительство (ПМЖ). Туристы все чаще выбирают вместо дорогого Сочи более дешевые и расположенные в десятке километров абхазские Гагру и Пицунду. Российские туристы могут приезжать и по внутреннему паспорту - вроде заграница, а все российское: и рубли, и Черное море. О том, какие «рецепты» лежат в основе туристического чуда в бывшей «горячей точке», где еще в 90-е годы шла война, в материале «Номер один».



Бог выбрал не Сочи



Абхазия считается самым дешевым направлением на приграничном юге РФ. Граница между Сочи и пунктом пропуска по мосту через реку Псоу по внутреннему паспорту, далее полчаса на маршрутке, и вот она, Гагра! В этом году Краснодарский край объявил, что будет пускать к себе только вакцинированных россиян, а абхазы стали заманивать к себе всех без исключения. Никаких ПЦР-тестов, вакцин и масок - приезжайте! В итоге миллионы туристов рванули в Абхазию, где пляжи лучше, а фрукты дешевле.



Между тем, помимо туристов, сюда стали приезжать и жители Бурятии, причем на постоянное место жительство. Например, консультант в области управления персоналом Алексей Борисов в этом году переехал вместе с семьей из Улан-Удэ в Абхазию.



- В 2020 году сели на самоизоляцию в своей квартире в Улан-Удэ, ничего не работало, мы перешли в онлайн, и нам так понравилось, что потом решили, а если можно зарабатывать в режиме удаленного доступа, то почему бы не переехать в теплое место? - рассказывает он.



Вначале семья перебралась в Москву, купив в столице жилье, затем отремонтировали купленный еще несколько лет назад по дешевке полуразрушенный маленький домик в районе Пицунды и поселились там. Сегодня у них под окнами мандариновые деревья и виноград. Рядом море.



Правда, есть нюансы - россияне не могут официально приобрести жилье в собственность и вынуждены оформлять долгосрочную аренду. В случае с Борисовым они сделку официально не оформляли, рискнули. При этом порядки в Абхазии либеральные: россияне могут находиться в республике в течение 30 дней, потом надо вернуться в Сочи, пройти границу и заехать обратно. И так до бесконечности.



А вот Сергей Иванович, отставной военный из Улан-Удэ, в Абхазии жилье арендует. Это обходится ему в 15 тыс. рублей в месяц, а свою квартиру в Сочи он сдает за 50 тысяч.

- Здесь все дешево, природа лучше и экология, - отмечает он.



- Когда еще служил в Забайкалье, у нас была популярна поговорка: «Бог придумал Сочи, а черт – Могочи». Так вот Бог придумал не Сочи, где пробки, жара и перенаселение. А более горную и прохладную Абхазию - там дышится легче.



Действительно, по-абхазски название республики - Апсны («душа»). И абхазы на самом деле любят рассказывать притчу о том, что Бог отдал абхазам земли, на которых хотел жить сам. В это легко поверить, поскольку трудно найти более привлекательные места в бывшем СССР. Узкую полоску суши с севера от ветров защищают горы, с другой стороны - длинная пляжная линия в обрамлении пальм и кипарисов, в общем, субтропики. Но, как нередко бывает, райское место не избежало катаклизмов и войн.



Тяжелый путь к независимости



До 1931 года Абхазия была полноценной союзной республикой в составе СССР, но потом Иосиф Сталин понизил ее статус, присоединив к Грузинской АССР. В Абхазии рассказывают, что недоверчивый Сталин, у которого, кстати, в Абхазии было пять дач (чтобы запутывать врагов, не знающих, где он остановился), организовал массовые репрессии абхазов. Так, лидер Абхазии Нестор Лакоба скончался после чаепития на даче Лаврентия Берии. А сам диктатор любил, когда во время приездов на дачу перед ним танцевали лезгинку 100-летние местные долгожители.



Во время Второй мировой войны Северную Абхазию захватила дивизия СС «Эдельвейс», однако к морю выйти не смогла. Через несколько лет уже в статусе военнопленных немцы тут будут строить очень хорошие дороги к дачам Сталина. По ним сегодня возят туристов.



В начале 90-х Абхазия стала одной из немногих автономных регионов в составе союзной республики (государства), объявивших о своем суверенитете. Это спровоцировало абхазо-грузинскую войну. Тогда плохо обученные абхазские добровольцы в ходе войны 1992 - 1993 гг. выбили грузинские войска. Вместе с армией, побросав имущество, ушло и грузинское население, составлявшее до войны более половины граждан республики. Абхазия погрузилась на дно. Оказалось, что цивилизованный мир после распада СССР стал признавать в качестве новых государств только союзные республики, а мелкие автономные — нет. В результате как бы в несуществующей Абхазии не работают иностранные и российские банки, сюда не летают самолеты. Естественно, экономики не стало, а пансионаты и пляжи опустели. Брошены даже многоэтажные жилые дома вдоль побережья, так как, когда исчезла работа, люди уехали в Россию, кроме пенсионеров.



Рожденные в СССР



Ностальгия по империи повсюду.



- Мы жили очень хорошо в СССР, весь союз строил здесь дороги, гостиницы, всю инфраструктуру, но он распался, затем ушли грузины, и все разрушилось, - сетует пенсионер Аслан, бывший спасатель на лодочной станции в Гаграх. - Сегодня же власть, кроме денег и туристов, ничем не интересуется.



Все девяностые и «нулевые» республика прозябала, а население работало гастарбайтерами в РФ, пока в 2008 году Россия наперекор миру признала Абхазию. Взяв на гособеспечение республику, а население обеспечив российскими пенсиями и пособиями. Из РФ поставляется почти все: от патрульных машин для гаишников (кстати, форму они носят российскую) до йогуртов (мацони). Россия обеспечивает Абхазию дешевой электроэнергией (40 копеек за киловатт/час.). Это привело к расцвету майнинга: получение криптовалюты с помощью видеокарт. В результате в городах Абхазии в ночное время выключают свет. Продукты в холодильниках портятся, а туристы страдают от ротавирусных инфекций. Тем не менее туризм в Абхазии это «наше все». Там сегодня работает все активное население, остальные занимаются поставкой меда, вина и орехов туристам. Климат позволяет выращивать почти все, кроме бананов (им не хватает в Абхазии одного месяца тепла, чтобы сформировать плод). Мандарины поспевают лишь в октябре, а местные персики выродились в мелкие плоды, слетающие с деревьев от ветра. Но российские инвестиции в агросектор не идут - на Кавказе есть опасность «отжима» бизнеса, а местные не хотят работать на полях. Есть немного винограда, и население изготавливает местное вино, довольно неплохого качества. Однако под видом «домашнего» часто продается пойло с использованием виноматериалов, ароматизаторов и красителей.



Тем не менее без «дегустации» не обходится ни одна экскурсия, а для российских туристов это плохая затея - наливают помногу, и к концу экскурсий на 30-градусной жаре «халява» плохо влияет на отдыхающих.



Кухня острая, жирная, в основном грузинская, из диетического - мамалыга. Традиционна здесь кукурузная каша с кусочками сыра, ранее составлявшая основу рациона для абхазов. Нелюбовь абхазов к своим некогда «старшим братьям»-грузинам, выражается и в блюдах. Например, из грузинского блюда хачапури стали выбрасывать последнюю букву и называть его «хачапур».



Банкет продолжается



Поток россиян, лишенных в пандемию зарубежных курортов, привел к бурному росту туризма. В Гагры, Пицунде, Сухуме строятся многочисленные отели. Правда, 90% - невысокого сервиса, и все, что больше двух «звезд», в три раза дороже Турции.



- У нас лето короткое - июнь-сентябрь, мы вынуждены поднимать цены, расходы растут, - говорит Беслан, хозяин гостевого дома Castle в Гагре.



Однако иностранцев здесь нет, поскольку они боятся неизвестности. Нет здесь и песчаных пляжей, а только галечный. Есть несколько интересных экскурсий на озеро Рица и в храмы Нового Афона. Но море почище, чем в Сочи.



Сами абхазы говорят, что без РФ им никуда, во время застолий они поднимают тосты за «российско-абхазскую дружбу», в школах обучение в основном ведется на русском и абхазском. Абитуриенты по квотам поступают в российские вузы, и для них хорошее знание русского языка не менее важно, чем толщина кошелька родителей.



- Если у вас сменится власть, то вряд ли новая захочет содержать за счет бюджета Абхазию, вот тогда нам придется несладко, наверное, снова придется воевать, - сокрушается экскурсовод Теймураз.



Россияне приезжают и непроизвольно жмутся ближе к границе с РФ, в основном они в Гагре. На запад республики едут немногие, ведь он лежит в развалинах, а рядом недружественная Грузия. Российские инвестиции сюда не пускают. Такая вот интересная дружба. Эхо войны до сих пор отдается в местных ущельях с памятниками участникам грузино-абхазского конфликта, называемый здесь «войной». На фоне цветущей природы трудно себе представить столь зыбкое состояние. А пока в Абхазии банкет продолжается...



Дмитрий Родионов, «Номер один».

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