Священная гора под снос?

Мощные взрывы на берегу Селенги возле села Тапхар могут привести к разрушению археологических памятников и нанести ущерб экологии



В 2021 году в Бурятии продолжится программа берегоукрепления и защиты от наводнений пойменных частей Селенги. Согласно одному из проектов, предстоит отсыпать щебнем берега от села Кордон до села Ошурково. В ходе проекта стоимостью около 7,5 млрд рублей предстоит отсыпать примерно 1,2 млн кубов щебня в течение трех лет. Однако это может обернуться не только изменением экологии, но и уничтожением археологических памятников времен гуннов недалеко от села Тапхар Иволгинского района. Где, по словам местных жителей, бизнесмены начали добывать камень, разрушая гору направленными взрывами.



Как известно, для отсыпки и дорог, и береговых линий по строительным стандартам годится только щебень из дробилок - он имеет острые края, дает хорошую сцепку и не смывается водой. В районе села Тапхар имеется несколько участков, где и сегодня добывается камень, далее перерабатываемый в щебень, и затем он идет на отсыпку дорог и другие цели. К ним вопросов нет - строители работают далеко от священных мест.



Местных жителей возмутило, что новый проект по освоению еще одного земельного участка приходится на самую дальнюю и высокую гору, которая, если двигаться на юг, выходит прямо к реке Селенга. Эту горную вершину (она расположена выше известного природного памятника на Селенге горы Бык) уже начали сносить и перерабатывать в щебень. Причем, в отличие от скальных участков, расположенных внизу долины и уже разрушенных природой (что позволяет просто использовать экскаваторы и грузить породу), эта гора крепка. Скальный массив можно разрушить только бурением шурфов и закладкой мощной взрывчатки.



- Но взрывать здесь нельзя, - возмущается Александр, житель села Тапхар. - Во-первых, до поселка недалеко, будет шумно, полетит пыль. Во-вторых, под горой находится древнее гуннское захоронение. Если ее снесут, то древний памятник может пострадать. Да и, вообще, кладбища трогать нельзя, это может привести к отдаленным и неблагоприятным последствиям.



Президент Гунского фонда Олег Булутов полагает, что тема взрывов в Иволгинском районе не нова, поскольку ранее в Тапхаре едва не реализовали проект апатитового завода, но благодаря действиям экологов опасный проект был свернут.



- Вокруг святые места, нельзя там ничего трогать, - убежден Олег Булутов.



Как стало известно «Номер один», горные работы проводит ООО «Геостандарт», созданное с целью добычи декоративного и строительного камня и разработки гравийных и песчаных карьеров.



Данное ООО с уставным капиталом в 10 тыс. рублей существует с 2014 года. С 2017 по 2019 год в налоговую сдавалась нулевая отчетность, отсутствовало имущество.



Однако в феврале 2020 года произошла смена учредителя. Вместо Бато Бадмаева 100%-ная доля была переписана на Сергея Огибалова. Последний является учредителем более десятка ООО, в основном связанных с «добычей руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)». Предприятия г-на Огибалова в основном ведут свою деятельность на севере Бурятии, где, как известно, располагаются крупные месторождения золота и нефрита.



В этой связи обращает на себя внимание одна из его многочисленных фирм - ООО «Кардинал», выручившее в 2019 году 1 млрд рублей, получив чистую прибыль в 219 млн. Судя по всему, г-н Огибалов недавно перебазировался поближе к Улан-Удэ с перспективой освоения федеральных миллиардов, выделенных на берегоукрепление Селенги. По крайней мере возле горы в Тапхаре уже работает вахтовый поселок с дробилкой. В Роспотребнадзоре по РБ сообщили, что если у жителей села Тапхар появятся жалобы на пылевое и шумовое воздействие, то будет проведена выездная проверка. Однако общественники полагают, что, помимо этого, также необходимо провести общественные слушания по данному вопросу. По словам Олега Булутова, «потом уже будет поздно исправлять».



- Необходимо выяснить, имеются ли нарушения требований законодательства об охране памятников культурного наследия, - сообщил президент Гуннского фонда. - Кроме того, поскольку гора находится рядом с рекой Селенга, необходимо выяснить, повлияют ли горные работы на экологию реки и далее озера Байкал? Можно добавить, что разрушаемый горный массив находится рядом с природным и историческим памятником «Ставка Чингисхана. По легенде, монгольский полководец именно здесь проводил смотр войск в ходе похода на север.



Еще одна проблема, тревожащая общественность, - насколько повлияют взрывы на экологию реки Селенга? Ведь они проводятся возле реки. Роза ветров такова, что пыль и частицы от взрывов попадают в реку, меняя состав воды. А шум может неблагоприятно повлиять на нерестовый омуль, который осенью пойдет в Селенгу. Кроме того, рядом расположено и нерестилище байкальского осетра.



В Байкальском филиале ФГБНУ «ВНИРО» отметили, что взрывы в непосредственной близости от реки действительно могут нарушить ход нерестовых косяков и в этот период взрывные работы должны быть остановлены.



Будем надеяться, что контролирующие и надзорные органы обратят внимание на проблему, возникшую в связи с взрывными работами возле Селенги. И, если понадобится, то, по мнению общественников, их необходимо приостановить.



Дмитрий Родионов, «Номер один».

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