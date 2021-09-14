В Улан-Удэ COVID-19 переболели более 28 тысяч горожан

Суточный прирост числа новых случаев коронавируса в республике стабильно выше 70



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 57 565. Это на 76 случаев больше, чем было в понедельник. Из них 49% (28 003) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 804 человека, трое - за последние сутки (все старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 62 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 6 416 человек.



В стационарах получают лечение 340 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 295. В отделениях реанимации находится 43 пациента (из них старше 65 лет –26), на ИВЛ –17 пациентов (из них старше 65 – 8), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 9.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 919 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 49 372 (+26) человек, дополнительно сняты с наблюдения 66 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы 399 коек: занято – 340, свободно – 59 коек. Занятость коечного фонда составляет 85,2%.



За сутки проведено исследований от 1 009 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 492 669 исследований.



Завершили вакцинацию 279 914 человек. План вакцинации - 431 580 человек до 1 октября.



Фото: pixabay.com





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