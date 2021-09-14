В Бурятии бизнесмен поставлял в больницу некачественные продукты

Нарушения выявила прокуратура





Прокуратура Бурятии в ходе проверки выявила нарушения в работе индивидуального предпринимателя из Курумканского района, оказывающего услуги в сфере общественного питания, а также приготовления и доставки пищи в центральную районную больницу.

«В ходе проверки выявлены нарушения федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также санитарно-эпидемиологических требований к безопасности пищевой продукции, создававшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан», - сообщили в надзорном ведомстве.За нарушение требований технических регламентов, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, бизнесмен привлечен к административной ответственности и оштрафован на 30 тысяч рублей.Фото: «Номер один»