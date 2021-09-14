МЧС Бурятии выгоняет заслуженного пожарного из служебной квартиры

Его семья стояла в очереди на жилье почти 20 лет, но ничего так и не получила





Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова взяла на контроль ситуацию, связанную с выселением бывшего сотрудника МЧС и его семьи с ребенком из служебного жилья помещения.

Как сообщили в аппарате уполномоченного, за долгое время, отработанное в противопожарной службе и за хорошую работу сотрудник ведомства был награжден медалями и многочисленными благодарностями. Несмотря на это, его семья так и не получила жилье и с 2003 года стоит в очереди на улучшение жилищных условий. Служебная квартира, в которой сейчас живет семья, является их единственным жильем.«Хотя специальный правовой статус сотрудников МЧС дает дополнительные социальные гарантии, которые могут предоставляться как в период прохождения службы, так и после увольнения, МЧС России по Бурятии, не предоставляя жилье, требует освободить ныне занимаемое служебное жилье, не учитывая финансовые трудности семьи», - отметили в аппарате омбудсмена.По иску МЧС Октябрьский райсуд Улан-Удэ обязал семью пожарного освободить служебное помещение и сняться с регистрационного учета до 1 июня 2021 года.«В связи с тяжелым имущественным и финансовым положением пожарный обратился в суд с ходатайством о предоставлении отсрочки исполнения решения о выселении сроком на 3 года. Так как у семьи имеются неустранимые обстоятельства, которые носят исключительный характер и свидетельствуют о невозможности или крайней затруднительности исполнения решения суда, Юлия Жамбалова обратилась в суд с просьбой удовлетворить ходатайство. 13 сентября Верховный суд предоставил отсрочку исполнения решения Октябрьского райсуда до 1 июля 2022 года», - сообщили в аппарате уполномоченного.Фото: «Номер один»