14.09.2021
Поддельные прививочные сертификаты не встречают большого негатива

Поддельные прививочные сертификаты не встречают большого негатива

Каждый третий россиянин признается, что не берется судить тех, кто купил сертификат

Практически каждый третий россиянин не осуждает покупку поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. В опросе сервиса SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Только 41% россиян осуждает тех, кто покупает справки о якобы сделанной прививке от коронавируса. «С липовой вакцинацией нас ждет и четвертая, и пятая волна ковида»; «Вирус потом сертификат не спросит», — предупреждают респонденты.

Напротив, почти каждый третий россиянин (32%) признается, что не берется судить тех, кто купил прививочный сертификат. Свою позицию они аргументируют тем, что людей практически лишили права распоряжаться собственным здоровьем: «А что делать? Если не привьешься, отстранят от работы»; «Человек имеет право сам принимать решения относительно своего здоровья». Еще 27% не смогли дать однозначную этическую оценку поведению сограждан.

Осуждают обладателей поддельных прививочных сертификатов чаще россияне с доходом свыше 80 тыс рублей. (56%), опрошенные старше 45 лет (51%) и те, кто уже вакцинировался от коронавируса (50%).

Мужчины настроены по отношению к такому поведению более негативно, чем женщины (49% против 34%). Тех же, кто толерантно относится к покупке поддельного QR-кода, больше всего среди россиян, не делавших и не планирующих делать прививку от коронавируса (53%).

Между тем изготовление и покупка поддельного сертификата о вакцинации квалифицируется как уголовное преступление и предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.

Фото: pixabay.com
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