Поддельные прививочные сертификаты не встречают большого негатива

Каждый третий россиянин признается, что не берется судить тех, кто купил сертификат



Практически каждый третий россиянин не осуждает покупку поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. В опросе сервиса



Только 41% россиян осуждает тех, кто покупает справки о якобы сделанной прививке от коронавируса. «С липовой вакцинацией нас ждет и четвертая, и пятая волна ковида»; «Вирус потом сертификат не спросит», — предупреждают респонденты.



Напротив, почти каждый третий россиянин (32%) признается, что не берется судить тех, кто купил прививочный сертификат. Свою позицию они аргументируют тем, что людей практически лишили права распоряжаться собственным здоровьем: «А что делать? Если не привьешься, отстранят от работы»; «Человек имеет право сам принимать решения относительно своего здоровья». Еще 27% не смогли дать однозначную этическую оценку поведению сограждан.



Осуждают обладателей поддельных прививочных сертификатов чаще россияне с доходом свыше 80 тыс рублей. (56%), опрошенные старше 45 лет (51%) и те, кто уже вакцинировался от коронавируса (50%).



Мужчины настроены по отношению к такому поведению более негативно, чем женщины (49% против 34%). Тех же, кто толерантно относится к покупке поддельного QR-кода, больше всего среди россиян, не делавших и не планирующих делать прививку от коронавируса (53%).



Между тем изготовление и покупка поддельного сертификата о вакцинации квалифицируется как уголовное преступление и предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.



Фото: pixabay.com Практически каждый третий россиянин не осуждает покупку поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. В опросе сервиса SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.Только 41% россиян осуждает тех, кто покупает справки о якобы сделанной прививке от коронавируса. «С липовой вакцинацией нас ждет и четвертая, и пятая волна ковида»; «Вирус потом сертификат не спросит», — предупреждают респонденты.Напротив, почти каждый третий россиянин (32%) признается, что не берется судить тех, кто купил прививочный сертификат. Свою позицию они аргументируют тем, что людей практически лишили права распоряжаться собственным здоровьем: «А что делать? Если не привьешься, отстранят от работы»; «Человек имеет право сам принимать решения относительно своего здоровья». Еще 27% не смогли дать однозначную этическую оценку поведению сограждан.Осуждают обладателей поддельных прививочных сертификатов чаще россияне с доходом свыше 80 тыс рублей. (56%), опрошенные старше 45 лет (51%) и те, кто уже вакцинировался от коронавируса (50%).Мужчины настроены по отношению к такому поведению более негативно, чем женщины (49% против 34%). Тех же, кто толерантно относится к покупке поддельного QR-кода, больше всего среди россиян, не делавших и не планирующих делать прививку от коронавируса (53%).Между тем изготовление и покупка поддельного сертификата о вакцинации квалифицируется как уголовное преступление и предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.Фото: pixabay.com

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