В Бурятии наградили отличившихся сотрудников Роспотребнадзора

Сотрудникам ведомства вручили ордена, медали и почетные грамоты





15 сентября прошло торжественное собрание, посвященное 99-летию со дня образования государственной санитарно-эпидемиологической службы России. В его ходе лучшим сотрудникам ведомства вручили государственные награды, сообщили в пресс-службе правительства республики.

- За этот период службой сделано очень многое и не только ветеранами, но и теми работниками, которыми сейчас была принята на себя нагрузка в рамках борьбы с COVID-19. Хочется высказать самые искренние слова благодарности всем работникам службы за ту работу, которую вы ведете. И, безусловно, вы вместе с работниками здравоохранения всегда на передовой в борьбе с COVID-19. Наша бурятская служба, наш бурятский Роспотребнадзор один из лучших в России. Хотелось бы всем работникам пожелать личного здоровья, жизненной удачи, чтобы все было хорошо. От всей души вас поздравляю с праздником – с 99-летием! И пусть этот день будет по-настоящему праздничным, чтобы у всех было очень хорошее настроение, - сказал он.





- Все эти годы служба развивалась, совершенствовалась, претерпела ряд реформ, но основные направления деятельности всегда были направлены на охрану здоровья населения, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, а с 2004 года еще и на защиту прав потребителей. За 99-летний путь достижения санитарно-эпидемиологической службы в деле охраны здоровья населения трудно переоценить. Еще 50 лет назад в республике регистрировались десятки тысяч случаев гепатита В, краснухи, эпидемического паротита, кори, дифтерии, а сегодня мы практически забыли об этих заболеваниях, - отметил Сергей Ханхареев.





Глава Бурятии Алексей Цыденов поприветствовал и поздравил сотрудников Роспотребнадзора в режиме видеоконференцсвязи.Об истории развития государственной санитарно-эпидемиологической службы, о том, каких успехов удалось добиться почти за столетнюю историю, в своем докладе рассказал руководитель Управления Роспотребнадзора по РБ Сергей Ханхареев.Лучшие сотрудники службы были награждены государственными наградами: орденом Пирогова, медалью Луки Крымского, медалью «По зову долга и сердца», Почетной грамотой Республики Бурятия, Почетной грамотой Роспотребнадзора, благодарственным письмом полпреда президента РФ в ДФО. Также им присвоены почетные звания «Заслуженный врач РБ» и «Заслуженный работник здравоохранения РБ».Фото: пресс-служба правительства Бурятии