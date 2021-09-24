В Бурятии отремонтировали мост на автотрассе к границе с Монголией

Старый переход через реку Бурдунка был признан аварийным и закрыт для транспорта



На 105-м километре автомобильной дороги Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск-граница с Монголией после капитального ремонта открыли мост через реку Бурдунка. Старый, построенный еще в 1987 году, был призван аварийным и закрыт для транспорта. Для временного проезда была устроена объездная дорога.



Ремонт моста стартовал в феврале 2021 года на деньги выделенные из дорожного фонда республики. Стоимость работ составила 35,9 млн рублей. Генеральный подрядчик ООО «ДорстройИнвест» выполнил все работы на два месяца раньше намеченного срока.



Кроме того, что старый мост был аварийным, он еще не соответствовал современным нормативным требования по габаритам и грузоподъёмности. В ходе капитального ремонта подрядчик демонтировал непригодные ремонту конструкции моста, заменил одну и отремонтировал пять опор. Кроме этого, были выполнены работы по устройству ригелей опор, устройству шкафных стенок, монтажу плит пролетных строений, устройству защитного слоя и гидроизоляции. Пролетное строение было заасфальтировано. Также устроили водоотвод и укрепили подмостовый конус и откосы насыпи подходов земляного полотна. На мосту установили барьерное ограждение.



«Сейчас мост соответствует всем нормативным требованиям, если до капремонта его ширина составляла 12,7 метра, то сейчас – 13,9. Теперь мост стал безопасным для проезда всех видов транспорта», - отметил Игорь Петров, и.о. руководителя «Бурятрегионавтодора».



После выполнения всех работ подрядная организация произвела технические и биологические мероприятия по рекультивации нарушенных земель.



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans



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