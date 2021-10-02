Рынок новых автомобилей в Улан-Удэ испытал очередной шок

В городе нехватка многих моделей и огромные очереди на покупку-доставку новых импортных машин



Если в течение 2021 года цена только росла (на 15 - 25%), то к концу к росту цен прибавилась жесточайшая нехватка многих моделей и огромные очереди на покупку-доставку новых импортных машин. Нет комплектующих, прежде всего чипов.



Из-за пандемии и логистических сбоев глобальный рынок микросхем (чипов) не в состоянии удовлетворить возросший спрос. А чипы сегодня используются в «мозгах» всех современных автомобилей. Не случайно, начиная с лета этого года, очереди на новые машины в Бурятии значительно выросли. В некоторых случаях поставка уже купленного новенького автомобиля возможна не ранее февраля-марта 2022 года.



Пользуясь ситуацией, дилеры в Бурятии стали предлагать имеющиеся в наличии дорогие автомобили с максимальными комплектациями. Например, в Бурятии автодилер Nissan сегодня предлагает только четыре модели, причем все они кроссоверы: Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Terrano.



Бюджетными их назвать трудно, по данным сайта автодилера, самая минимальная цена той же Nissan Terrano с автоматической коробкой передач и более-менее приличной комплектацией начинается примерно от 1,5 млн рублей и выше.



В других автосалонах та же картина - минимальная стоимость автомобиля давно перевалила за 1 млн рублей и продолжает стремиться к новым высотам. Дефицит подстегивает спрос, однако продажи в последнее время упали. Так, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых автомобилей в стране в августе 2021 года упали на 17% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В Бурятии та же тенденция - в автосалонах в наличии машин немного.



Неудивительно, что дефицит и дороговизна новых автомобилей все чаще вынуждают покупателей Бурятии обращать внимание на вторичный рынок, где падения продаж машин пока не наблюдается.



Дмитрий Родионов, «Номер один».



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