Жители Улан-Удэ выбрали название третьему мосту

По итогам онлайн-голосования определился лидер



В социальной сети ВКонтакте завершилось голосование за лучшее название для третьего моста в Улан-Удэ. Победу одержало название "Талаан" (Удача). За этот вариант проголосовало 37,88% участников.



На втором месте оказался вариант "Верхнеудинский" (31,12%). Третье место у названия "Лебедь" (6,07%). Всего в опросе приняли участие 1745 человек.







В состав конкурсного жюри вошли, в том числе, журналист Юлия Пермякова, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге, министр строительства и модернизации ЖКК РБ Николай Рузавин.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии

В социальной сети ВКонтакте завершилось голосование за лучшее название для третьего моста в Улан-Удэ. Победу одержало название "Талаан" (Удача). За этот вариант проголосовало 37,88% участников.На втором месте оказался вариант "Верхнеудинский" (31,12%). Третье место у названия "Лебедь" (6,07%). Всего в опросе приняли участие 1745 человек.В состав конкурсного жюри вошли, в том числе, журналист Юлия Пермякова, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге, министр строительства и модернизации ЖКК РБ Николай Рузавин.Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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