Власти Закаменска проявили невиданную заботу о своих жителях. И решили благоустроить двор

Но жители почему-то не обрадовались. И даже, наоборот, начали жаловаться. И асфальт им кривой, и постоянные лужи, и ландшафт словно после бомбежки… Никакой благодарности, в общем.

В Сети появились фотографии «благоустройства двора», затеянного в городе Закаменске. На фото депрессивный пейзаж с серым бетоном, отсутствием зелени и прочих атрибутов благоустройства. К фото приложен комментарий: «Двор вообще печальный. Столько пустого пространства. Никакого благоустройства. А можно было бы обустроить хорошую детскую площадку».С одной стороны, претензия вроде бы обоснованная. С другой – никто ведь не обещал, что после благоустройства должно стать красиво. Вот покажите документ, где это написано. Нет? А на нет и суда нет.И вообще, может быть, это инсталляция такая. Скажем, «Ландшафт послевоенного времени» - в память о Великой Отечественной войне. Культурный объект, все дела. А они все жалуются, неблагодарные.