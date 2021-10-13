В Чите вертолет Robinson R-44 сел на реку

Проводится доследственная проверка по факту авиаинцидента



В Забайкалье следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР и транспортной прокуратурой проводится доследственная проверка по факту авиаинцидента, произошедшего с вертолетом Robinson R-44, сообщили в управлении.



Предварительно установлено, что 12 сентября около девяти часов утра местного времени вертолет Robinson R-44 осуществил экстренную посадку на реку Читинка в Железнодорожном районе Читы из-за неисправности приборов. На борту вертолета находился командир воздушного судна и пассажир, которые при посадке не пострадали.



В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Фото: zapsib-sut.sledcom.ru



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