Управление дорог «Южный Байкал» готово к зиме и снегопадам

Заготовлено 26 тысяч кубометров противогололедного материала - 100% от необходимого



Более 90 единиц спецтехники будут работать на федеральных дорогах Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. Такое количество в зимний период 2021-2022 годов обеспечит безопасный и комфортный проезд на федеральных трассах трех регионов.



Специалисты управления проверили снегоуборочную технику и ее готовности к интенсивной работе. Весь автопарк оснащен системой ГЛОНАСС, сообщили в пресс-службе «Южного Байкала».



Кроме того, уже заготовлено 26 тысяч кубометров противогололедного материала, что составляет 100% от необходимого объема. Для хранения материала будет использовано 15 пескобаз, расположенных вдоль трасс. Средняя протяженность участков дорог, обслуживаемых одной пескобазой, составляет 33 км. Дополнительно организованы еще три промежуточные пескобазы на участках дорог, где в период непогоды имеется риск возникновения нештатных ситуаций. Отметим, что материалы перед применением проходят лабораторный контроль для определения качества и соответствия нормативным требованиям.



В рамках подготовки к зимнему периоду управление усилило контроль за подрядными организациями, оказывающими услуги по содержанию подведомственных автомобильных дорог. Организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, линейный персонал проинформирован о сложных участках автомобильных дорог, регулярно проводится инструктаж об особенностях работы в различных условиях. На промежуточных базах организованы помещения для приготовления пищи. Также подготовлены теплые стоянки для техники, помещения для отдыха и обогрева рабочих и водителей.



За дорожной обстановкой в режиме реального времени следит 41 видеокамера, что позволяет специалистам учреждения принимать оперативные решения. Информация о состоянии федеральных трасс поступает в Центр управления производством «Южного Байкала» (ЦУП) с 40 метеопостов и также учитывается в работе.



Напомним, что ЦУП также принимает звонки в случае возникновения нештатной ситуации на федеральных трассах указанных регионов по номеру: +7 (3012) 22-07-24.



Фото: «Южный Байкал»



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