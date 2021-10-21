Жители Бурятии раскритиковали решение о перечислении субсидий на счета ресурсоснабжающих организаций

Люди считают нововведение жутко неудобным и проблематичным для них



По информации Минсоцзащиты Бурятии, с октября текущего года перечисление средств субсидий будет производиться напрямую на счета организаций поставщиков жилищно-коммунальных услуг. Это решение вызвало шквал негодования у жителей Бурятии, получающих государственную помощь, ведь ранее деньги падали на счета получателям субсидий, и они самостоятельно оплачивали услуги ЖКУ.



Так, в популярном бурятском паблике началось жаркое обсуждение этой темы.



"Придумали закон какой то не понятный про субсидию по коммуналке. Почему должны уходить эти деньги поставщикам ком.услуг, если мы платим своевременно всегда. Так ведь там условия такие, что должникам не положена субсидия. С октября месяца начинается вся эта не понятная ситуация, что, куда и сколько платить", - написал анонимный пользователь.



"Непонятно абсолютно теперь. И как узнавать ,что оплачено? Ведь сведения после 10 числа известны", - комментирует Олеся.



"Такое чувство, что скоро её вообще отменят, по-моему всё к этому и идёт. Вам не кажется", - поддается сомнениям Светлана.



Отметим, по данным соцсзащиты, уже в октябре субсидия за октябрь будет перечислена на счета ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и ТСЖ с дальнейшим зачислением на лицевые счета граждан по видам услуг.



"Для получения в полном объеме субсидии всем получателям необходимо ежемесячно не позднее 25 числа месяца подавать показания приборов учета по отоплению, электроэнергии, горячей и холодной воде в ресурсоснабжающие организации, а также своевременно до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, производить оплату за жилое помещение и коммунальные услуги", - добавили в Минсоцзащиты.



Сведения о размере перечисленной субсидии по каждой услуге будут ежемесячно поступать в ЕИРЦ, ТСЖ и ресурсоснабжающие организации.



Фото: "Номер один"



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