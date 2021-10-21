В Улан-Удэ увеличили стоимость питания для школьников

Это дало возможность разнообразить питание и привести в соответствие с требованиями СанПиН



Комитет по образованию администрации Улан-Удэ принял решение об увеличении стоимости школьного питания с 1 сентября на 2021-2022 учебный год. Так, для учащихся начальных классов в первую смену стоимость питания не менее 80 рублей, вторая смена - не менее 100 рублей. Для учащихся 5-11 классов в первую смену - не менее 85 рублей, во вторую - не менее 115 рублей.



"Увеличение стоимости питания дало возможность разнообразить питание и привести в соответствие с требованиями СанПиН", - сообщили в комитете по образованию Улан-Удэ.



Фото: "Номер один"

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