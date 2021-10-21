Юрий Трутнев: Темпы вакцинации в Бурятии низкие

Республика вошла в число «проблемных» регионов ДФО по этому показателю



Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Дальневосточном федеральном округе ухудшается. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев потребовал от губернаторов округа в кратчайшие сроки принять решение по объявлению даты нерабочих дней.



В ДФО ежедневно регистрируется 1500 новых случаев коронавируса, более 42 000 дальневосточников в данный момент находятся на лечении. Об этом заявил сегодня полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на совещании в режиме видеоконференцсвязи с губернаторами округа, сообщает официальный портал Забайкальского края.



«В числе наиболее проблемных по вакцинации Камчатский край, низкие показатели в Бурятии, Еврейской автономной области, Хабаровском и Приморском краях. При этом я хочу напомнить, что никаких оснований для расслабленности нет, мы должны продолжать бороться с инфекцией со всей ответственностью», - отметил Юрий Трутнев, обращаясь к главам регионов на совещании в режиме видеоконференцсвязи.



По словам заместителя руководителя Роспотребнадзора Елены Ежловой, по заболеваемости в ДФО лидируют Чукотский автономный округ, Якутия, Еврейская автономная область.



«В Забайкальском крае за последние четыре недели зарегистрирован рост заболеваемости на 40 процентов, также в регионе высокие показатели роста ковидной пневмонии»,- отметила она.



Любопытно, что оценки темпов вакцинации Юрия Трутнева и в самой Бурятии разнятся. Глава республики Алексей Цыденов накануне в интервью каналу «Вести24» подчеркивал, что в регионе



При этом глава Бурятии заявил о том, что в Бурятии не планируется как введение дополнительных нерабочих дней с 23 октября, так и их возможное продление после 7 ноября. Губернатор Забайкалья Александр Осипов на совещании под председательством Юрия Трутнева, напротив, подтвердил, что правительство края рассматривает возможность введения каникул с 23 октября.



Ситуация по росту заболеваемости COVID-19 в Забайкалье, по данным на 19 октября, хуже, чем в Бурятии: за сутки выявлено 278 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии опасный вирус обнаружен у 73 373 забайкальцев. А вот темпы вакцинации сопоставимы: в крае завершили вакцинацию 339 482 человека (поставили второй компонент вакцины или воспользовались однокомпонентной вакциной). В Бурятии завершили вакцинацию немногим более 300 тыс человек.



Напомним, Президент России на совещании с членами правительства поддержал предложение о введении во всех субъектах страны нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. При этом, глава государства предоставил руководителям субъектов право самостоятельно устанавливать сроки нерабочих дней, в случае необходимости в регионах, где сложная эпидемиологическая ситуация, ввести их раньше срока - уже с 23 октября.



Фото: dfo.gov.ru Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Дальневосточном федеральном округе ухудшается. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев потребовал от губернаторов округа в кратчайшие сроки принять решение по объявлению даты нерабочих дней.В ДФО ежедневно регистрируется 1500 новых случаев коронавируса, более 42 000 дальневосточников в данный момент находятся на лечении. Об этом заявил сегодня полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на совещании в режиме видеоконференцсвязи с губернаторами округа, сообщает официальный портал Забайкальского края.«В числе наиболее проблемных по вакцинации Камчатский край, низкие показатели в Бурятии, Еврейской автономной области, Хабаровском и Приморском краях. При этом я хочу напомнить, что никаких оснований для расслабленности нет, мы должны продолжать бороться с инфекцией со всей ответственностью», - отметил Юрий Трутнев, обращаясь к главам регионов на совещании в режиме видеоконференцсвязи.По словам заместителя руководителя Роспотребнадзора Елены Ежловой, по заболеваемости в ДФО лидируют Чукотский автономный округ, Якутия, Еврейская автономная область.«В Забайкальском крае за последние четыре недели зарегистрирован рост заболеваемости на 40 процентов, также в регионе высокие показатели роста ковидной пневмонии»,- отметила она.Любопытно, что оценки темпов вакцинации Юрия Трутнева и в самой Бурятии разнятся. Глава республики Алексей Цыденов накануне в интервью каналу «Вести24» подчеркивал, что в регионе отмечается высокий охват вакцинацией . «Сейчас темпы вакцинации немножко снизились, потому что основную часть людей мы вакцинировали. План 60% вакцинации населения, который был изначально, мы выполнили и сейчас идём к плану 80% вакцинации. По темпам вакцинации мы среди 10 лучших регионов в стране. И люди у нас достаточно ответственно отнеслись. И это, кстати, в том числе и сказывается на том, что сейчас ситуация полегче, и не требует введения каких-то дополнительных ограничительных мер», - сказал Алексей Цыденов.При этом глава Бурятии заявил о том, что в Бурятии не планируется как введение дополнительных нерабочих дней с 23 октября, так и их возможное продление после 7 ноября. Губернатор Забайкалья Александр Осипов на совещании под председательством Юрия Трутнева, напротив, подтвердил, что правительство края рассматривает возможность введения каникул с 23 октября.Ситуация по росту заболеваемости COVID-19 в Забайкалье, по данным на 19 октября, хуже, чем в Бурятии: за сутки выявлено 278 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии опасный вирус обнаружен у 73 373 забайкальцев. А вот темпы вакцинации сопоставимы: в крае завершили вакцинацию 339 482 человека (поставили второй компонент вакцины или воспользовались однокомпонентной вакциной). В Бурятии завершили вакцинацию немногим более 300 тыс человек.Напомним, Президент России на совещании с членами правительства поддержал предложение о введении во всех субъектах страны нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. При этом, глава государства предоставил руководителям субъектов право самостоятельно устанавливать сроки нерабочих дней, в случае необходимости в регионах, где сложная эпидемиологическая ситуация, ввести их раньше срока - уже с 23 октября.Фото: dfo.gov.ru

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