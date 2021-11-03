Бурятия представит свой экономический потенциал на форуме в Корее

Алексей Цыденов примет участие в стратегических сессиях российско-корейского форума



Делегация Бурятии под руководством главы республики Алексея Цыденова принимает участие в III форуме российско-корейского межрегионального сотрудничества, проходящем в городе Ульсан. Здесь Алексей Цыденов проведет встречу с потенциальными инвесторами, примет участие в стратегических сессиях форума, сообщили в пресс-службе правительства республики.



В среду, 3 ноября глава Бурятии провел встречу с представителями компании «Русхан». Инвесторы представили Алексею Цыденову проект по созданию птицефермы племенного разведения мясо-яичной породы кур «Ханхяп».



Завтра, 4 ноября, Алексей Цыденов примет участие в стратегических сессиях российско-корейского форума. Он выступит с докладами на тему развития туристической отрасли республики, а также расскажет об инвестиционных возможностях региона для потенциальных инвесторов.



Третий форум российско-корейского межрегионального сотрудничества проходит в Республике Корея в городе Ульсан 3-4 ноября. Российскую делегацию на форуме, в состав которой входит делегация из Бурятии, возглавляет министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Также участие в форуме принимают представители институтов развития и государственных структур, руководители крупнейших российских компаний, губернаторы регионов Дальнего Востока и Арктики.



Алексей Чекунков и председатель Комитета северного экономического сотрудничества при президенте Республики Корея Пак Чжон Су уже обсудили в Сеуле 1 ноября основные направления российско-корейского экономического и инвестиционного сотрудничества, сообщает пресс-служба минвостокразвития.



Комитет по северному экономическому сотрудничеству создан в целях развития связей в области транспортной логистики и энергетики с евразийскими государствами. Как отметил глава минвостокразвития России, комитет вносит существенный вклад в развитие российско-корейского сотрудничества на Дальнем Востоке, которое основано на принципах дружбы, взаимопонимания, искренности и открытости.



«Благодаря высокому уровню межправительственных и межведомственных контактов между нашими странами заложен надежный фундамент партнерства в различных сферах. В прошлом году, из-за пандемии, интенсивность взаимодействия снизилась, однако в этом году наметилась позитивная динамика. Делегация из Республики Корея стала одной из самых представительных на Восточном экономическом форуме. За восемь месяцев текущего года товарооборот между Республикой Корея и Российской Федерацией увеличился на 56,8% и составил 19,2 млрд долларов. Объем торговли между Дальним Востоком и Республикой Корея вырос на 14%. Регионы Дальнего Востока обеспечивают около 40% товарооборота, имеются все предпосылки для дальнейшего наращивания объемов как торгово-экономического, так и инвестиционного сотрудничества между нашими странами. Новые направления, связанные с развитием современных технологий, реализацией масштабных проектов, выведут наше партнерство на принципиально новый уровень», - отметил министр.



Сегодня корейские компании уже реализуют на Дальнем Востоке ряд инвестиционных проектов, в том числе - с использованием льгот и преференций территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток. Рассматриваются новые проекты в сфере здравоохранения, портовой инфраструктуры, судоремонта, туризма, сельского хозяйства, науки и технологий, водородной энергетики.



Затрагивались вопросы поддержки дальневосточных сельхозпроизводителей – действующие и перспективные механизмы. По словам Алексея Чекункова, минвостокразвития и Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) готовы помочь корейским компаниям в поиске партнеров для совместных инвестиционных проектов в макрорегионе и в налаживании экспорта продукции. «Агрокомплекс Дальнего Востока должен быть нацелен не только на внутренний рынок, но и на рынки АТР. Важно продолжить развитие переработки, сокращать экспорт сырья, производить больше продукции с высокой добавленной стоимостью. Мы работаем в этом направлении с крупнейшими компаниями агросектора, чтобы создать полный цикл и выходить на рынки с продукцией высоких переделов», - подчеркнул министр.



Стороны отметили, что одним из основных механизмов наращивания двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия в период восстановления экономик после пандемии является план реализации концепции «Девяти мостов», подписанный вице-премьером - полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и вице-премьером - министром планирования и финансов Республики Корея Хон Нам Ги, сопредседателями Российско-Корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Очередное заседание Комиссии планируется провести в IV квартале этого года.



Напомним, попытки налаживания тесных экономических связей с Республикой Корея Бурятия предпринимает со времен первого президента республики Леонида Потапова. В 2011 году в Сеуле состоялась большая презентация Бурятии и ее инвестиционного потенциала. А делегация Бурятии, возглавляемая предыдущим руководителем республики Вячеславом Наговицыным, провела тогда серию переговоров с деловыми кругами Южной Кореи. Бизнесмены этой страны также посещали Улан-Удэ. Однако сказать о том, что контакты принесли большие прорывы, увы, до сих пор нельзя.



Фото: egov-buryatia.ru



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