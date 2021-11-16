Улан-Удэ готовится к зимнему спортивному сезону

Катки, лыжные базы, хоккейные коробки и ледовые горки ждут снега



В Улан-Удэ к зимнему сезону готовятся 144 спортивные площадки: 26 хоккейных коробок и 116 мини-футбольных площадок. Также планируется открытие семи катков массового проката, восьми лыжных баз и лыжно-биатлонного комплекса. Построено 18 новых спортивных площадок, в том числе одна новая пластиковая хоккейная коробка, сообщили в городской администрации.



«Есть нормативы, есть СанПины, поэтому мы должны всем напомнить, что у горок должны быть бортики, лестницы должны быть с поручнями, чтобы дети могли безопасно забираться на горку. При их установке необходимо соблюсти правильный угол и обязательно учесть возрастные особенности детей», - подчеркнула сегодня на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению безопасности детей заместитель мэра – председатель Комитета по социальной и молодежной политике Светлана Трифонова.



Катки массового проката откроются в спортивной школе №16 в мкрн Загорск, на стадионе БГУ, в спортшколе олимпийского резерва №10 в мкрн Заречный, на Центральном стадионе, базе отдыха «Оранж Хаус» и в парке «Юбилейный». На катке возле ТРЦ «Пионер» проката коньков не планируется.



Покататься на лыжах этой зимой горожане смогут на лыжной базе «Снежинка» в мкр Аршан, в спортшколе №16 в мкр Загорск, в спортивно-оздоровительном комплексе «Зорька», детских оздоровительных центрах «Огонёк», «Березка», базе отдыха «Оранж Хаус» и ВСГУТУ на Верхней Березовке и на Центральном стадионе.



«В настоящее время ведется устранение замечаний, катки готовятся к заливке. Лыжные базы готовы к приему жителей города, ждут выпадения снега», - отметил начальник управления по физической культуре и спорту администрации Улан-Удэ Андрей Дзюбенко.



Также до 1 декабря будут подготовлены спортивные площадки, расположенные на территориях школ, учреждений культуры и муниципальных спортивных учреждений. До 25 ноября управляющим организациям рекомендовано провести необходимый ремонт спортивных площадок по месту жительства.



Сейчас Центр физкультурно-массовой работы и районные администрации обследуют площадки на предмет безопасного использования. Все выявленные замечания передаются в управляющие компании для устранения недостатков.

С 1 по 17 декабря управление по физической культуре и спорту проведет смотр-конкурс на лучшую подготовку спортивных площадок к зимнему сезону.



К слову,



Фото: ulan-ude-info.ru В Улан-Удэ к зимнему сезону готовятся 144 спортивные площадки: 26 хоккейных коробок и 116 мини-футбольных площадок. Также планируется открытие семи катков массового проката, восьми лыжных баз и лыжно-биатлонного комплекса. Построено 18 новых спортивных площадок, в том числе одна новая пластиковая хоккейная коробка, сообщили в городской администрации.«Есть нормативы, есть СанПины, поэтому мы должны всем напомнить, что у горок должны быть бортики, лестницы должны быть с поручнями, чтобы дети могли безопасно забираться на горку. При их установке необходимо соблюсти правильный угол и обязательно учесть возрастные особенности детей», - подчеркнула сегодня на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению безопасности детей заместитель мэра – председатель Комитета по социальной и молодежной политике Светлана Трифонова.Катки массового проката откроются в спортивной школе №16 в мкрн Загорск, на стадионе БГУ, в спортшколе олимпийского резерва №10 в мкрн Заречный, на Центральном стадионе, базе отдыха «Оранж Хаус» и в парке «Юбилейный». На катке возле ТРЦ «Пионер» проката коньков не планируется.Покататься на лыжах этой зимой горожане смогут на лыжной базе «Снежинка» в мкр Аршан, в спортшколе №16 в мкр Загорск, в спортивно-оздоровительном комплексе «Зорька», детских оздоровительных центрах «Огонёк», «Березка», базе отдыха «Оранж Хаус» и ВСГУТУ на Верхней Березовке и на Центральном стадионе.«В настоящее время ведется устранение замечаний, катки готовятся к заливке. Лыжные базы готовы к приему жителей города, ждут выпадения снега», - отметил начальник управления по физической культуре и спорту администрации Улан-Удэ Андрей Дзюбенко.Также до 1 декабря будут подготовлены спортивные площадки, расположенные на территориях школ, учреждений культуры и муниципальных спортивных учреждений. До 25 ноября управляющим организациям рекомендовано провести необходимый ремонт спортивных площадок по месту жительства.Сейчас Центр физкультурно-массовой работы и районные администрации обследуют площадки на предмет безопасного использования. Все выявленные замечания передаются в управляющие компании для устранения недостатков.С 1 по 17 декабря управление по физической культуре и спорту проведет смотр-конкурс на лучшую подготовку спортивных площадок к зимнему сезону.К слову, синоптики обещают снегопады в Бурятии, начиная с сегодняшнего вечера Фото: ulan-ude-info.ru

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