25.11.2021
Доверяй, но проверяй

Доверяй, но проверяй

Чего нужно опасаться  при покупке квартиры

«Слышал, что не стоит при покупке квартиры слишком полагаться на проверку документов банком, правда ли это? Чего нужно опасаться и что предусмотреть?»

Бато, Улан­-Удэ.

Отвечает юрист Светлана Зимирева:

— Предоставляя ипотечный кредит, банки всегда проводят предварительную проверку и самой недвижимости (на предмет незаконных перепланировок), и документов на нее (является ли продавец собственником, сколько вообще собственников у жилого помещения по данным ЕГРН и кто в нем зарегистрирован). Но, как показывает практика, ни одна даже самая тщательная проверка не может дать покупателю 100%­-ной гарантии, что впоследствии он не лишится квартиры.

Например, известен случай, когда квартира принадлежала собственнице на основании приватизации, других жильцов на регистрационном учете не числилось. Банк ипотеку одобрил, и сделка состоялась.

Но спустя некоторое покупатель получил иск из суда: некий мужчина оспаривал договор купли-­продажи квартиры, а также ее приватизацию, требуя признать за ним право пользования жилым помещением.

В ходе разбирательства выяснилось, что истец приходился родным братом предыдущей собственницы квартиры, которая ее продала.
Раньше они с сестрой и матерью жили в другой квартире по договору соцнайма. Но дом признали аварийным.

Решением суда по иску администрации семью выселили из старой квартиры и сняли их с регучета. Взамен предоставили эту однокомнатную квартиру.

Так как на момент переселения брат отбывал заключение, он не мог оформить регистрацию в новом жилье и успел лишь подписать согласие о вселении туда.

А после отбытия срока узнал, что после смерти матери сестра оформила ему регистрацию в квартире своего супруга, выписав его из спорной квартиры, а сама ее приватизировала.

Администрация, видя, что брат зарегистрирован по другому адресу, а в квартире числится на регистрационном учете только одна сестра, заключила с ней соглашение о приватизации.

Став собственницей, сестра вскоре продала квартиру. И теперь брат, оставшийся в итоге без жилья, требовал признать все заключенные с квартирой сделки недействительными, так как приватизация проведена без его участия.

Суд признал, что право пользования спорной квартирой брат не утратил: его отсутствие носило временный характер, а то, что он не был там зарегистрирован, не означает, что его право на жилье прекратилось.

Ведь в свое время администрация вынесла решение о вселении брата в эту квартиру, и он от этого не отказывался.

Поэтому приватизация жилья проведена незаконно — без участия еще одного жильца, имевшего право пользоваться квартирой (ст. 2 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541–1). А значит, и последующая продажа квартиры тоже является ничтожной сделкой.

По поводу срока исковой давности суд пояснил, что для ничтожных сделок он составляет три года с момента, когда брат должен был узнать о нарушении своего права на жилье. Но не может быть больше десяти лет со дня исполнения сделки (ст. 181 ГК РФ).

Поскольку брат подал иск сразу после освобождения и при этом уложился в общий 10­летний срок, суд полностью удовлетворил его иск.
А новый покупатель, несмотря на то, что добросовестно проверил все документы перед сделкой, остался в результате без квартиры, но с большим долгом по кредиту.

Суд обязал продавца вернуть деньги, но удастся ли покупателю получить их фактически и в полном размере — неизвестно.

Как можно было этого избежать?

Перед сделкой рекомендуется проверять не только документы на недвижимость, но и самого продавца по базе судебных решений ГАС «Правосудие»:

— выбираем раздел «Федеральные суды общей юрисдикции»,

— далее вверху переходим на ссылку «Поиск по делам и текстам судебных актов»,

— выбираем субъект РФ и вводим Ф.И.О. продавца в поисковой строке сверху.

Выше упоминалось, что при расселении квартиры в аварийном доме администрация выселила семью на основании решения суда. Проверив фамилию продавца квартиры по базе судебных решений, можно было выяснить, что женщина выселялась вместе с братом и матерью. При этом фактически вселились в спорную квартиру только она и мать — то есть вопрос «куда делся брат?» можно было проверить.

Фото: pixabay.com
справбюро


В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.


^