В России кулачные бои официально признаны спортом

Федерация бокса России с 1 декабря будет регламентировать соревнования по кулачным боям



В России официально объявлено о признании «кулачных боев» спортивной дисциплиной. Соревнования по ним с 1 декабря будут проходить под эгидой Федерации бокса России, а в самой организации будет создан департамент кулачного боя, сообщили в пресс-службе федерации.



Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев вспомнил предысторию принятия кулачных боев под эгиду организации.



«Федерация бокса России с 1 февраля 2017 года, когда организацию возглавили Алексей Рубежной и Умар Кремлёв, выбрала новый путь развития на территории нашей страны, - начал Щекутьев. - Мы начали с того, что, помимо олимпийского бокса, стали наводить порядок и в других направлениях, связанных с боксом. И начали с профессионального бокса. Так, в июле 2017 года профессиональный бокс вошел в Федерацию бокса России, у нас был создан департамент, регламентирующий все турниры. И профессиональный бокс был зарегистрирован спортивной дисциплиной».



«А последние 2-3 года начали набирать популярность кулачные бои, хотя они везде назывались по-разному. Давайте вспомним, что даже наш бокс зародился с кулачных боев на ярмарках, выставка и так далее. Наблюдая за развитием этого направления, мы приняли решение — кто как ни Федерация бокса России должна и обязана возглавить эту историю, взять это под личный контроль, привести к единому знаменателю, прописать четкий регламент проведения соревнований, медицинский регламент, прописать весовые категории, ввести титул чемпиона России. Хочется поблагодарить министра спорта Олега Матыцина и заместителя министра спорта Одеса Байсултанова, которые поддержали нашу инициативу и помогли нам в кратчайшие сроки подготовить все необходимые документы по признанию кулачного боя спортивной дисциплиной. И с 1 декабря мы официально начинаем проводить мероприятия по кулачным боям под эгидой Федерации бокса России», - добавил Щекутьев.



Федерация бокса России разработала четкий регламент по взаимодействию субъектов. Особое внимание было уделено медицинскому регламенту. Теперь бойцы будут дополнительно проходить углубленное обследование. Этот регламент практически не отличается от регламента проведения боёв в профессиональном боксе.



Щекутьев рассказал, что, как и в профессиональном боксе, в кулачных боях будет система допинг-контроля. Также будут прописаны ограничения по периодичности выступления бойцов – не чаще раза в месяц при условии медицинского допуска.



По словам генерального секретаря, «все промоушены положительно отреагировали на изменения».



«Никакого негатива не было, а, наоборот, это открывает для промоутеров больше дверей. Это теперь спортивная дисциплина. Сейчас все букмекеры могут официально принимать ставки, раньше у телеканалов возникали вопросы. Мы будем обсуждать, чтобы у каждого промоушенов оставались свои пояса, рейтинги. Мы к этому нормально относимся. Мы прорабатываем момент, чтобы спортсмены по кулачным боям имели возможность получать звания», - сказал Щекутьев.



Возглавит департамент кулачных боев в Федерации бокса России Сергей Стрелков, заместителем руководителя департамента кулачных боев по спортивной части станет Александр Садоков, а по коммерческой деятельности - Евгений Юрцев.



Юридический партнёр Федерации бокса России в сфере регламентирования кулачных боёв компания Game-in-Law.



Фото: vkalendare.com



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