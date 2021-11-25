В Бурятии транспортная прокуратура открыла путь к Мостовке

Прокуратура провела проверку по обращению местных жителей, которых «отрезали» от дороги



В Бурятии возобновлена работа железнодорожного переезда около села Мостовка Прибайкальского района после обращения сельчан в Бурятскую транспортную прокуратуру, сообщили в ее пресс-службу.



Ранее структурное подразделением РЖД на основании протокола заседания комиссии при главе Бурятии по повышению безопасности дорожного движения приняла решение о закрытии железнодорожного переезда на 5575-м километре Восточно-Сибирской железной дороги. Переезд обеспечивал транспортную доступность села Мостовка.



Решение было принято без технико-экономического обоснования необходимости закрытия переезда и без получения положительных заключений органов власти.



Таким образом, решение владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта о закрытии железнодорожного переезда являлось незаконным.



В целях устранения выявленных нарушений транспортный прокурор внес представление руководству Улан-Удэнской дистанции пути. Представление рассмотрено и удовлетворено, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



Фото: «Номер один»





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