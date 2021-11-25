25.11.2021
В Бурятии COVID-19 колеблется около отметки 230 случаев за день

В Бурятии COVID-19 колеблется около отметки 230 случаев за день

Постепенно возникает интрига – удастся ли сбить его волну до Нового года

Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 68 617.  Это на 231 случай больше, чем было в среду. Из них приходится на жителей Улан-Удэ  47% (31 948). Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 146   человек,  за последние сутки – шесть человек (все старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из выявленных за прошедшие сутки больных 86 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

Число контактных лиц – 14 928 человек.

В стационарах получают лечение 1 211 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 980. В отделениях реанимации находится 125 пациентов (из них старше 65 лет – 76), на ИВЛ – 79 пациентов (из них старше 65 –51), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 62.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано  1 534 коек: занято – 1 211, свободно – 323 коек. Занятость коечного фонда составляет 78,9%.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3 976 человек.

Всего выздоровели от коронавируса 61 284 (+328) человек

За  сутки проведено исследований от 4 483 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 692 475 исследований.

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привито  433 924 человека.   Завершили первичную вакцинацию 378 845 человек. Повторную вакцинацию начали 46 360 человек.  

Завершили первичную вакцинацию

Фото: pixabay.com
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