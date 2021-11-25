В Бурятии COVID-19 колеблется около отметки 230 случаев за день

Постепенно возникает интрига – удастся ли сбить его волну до Нового года







Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 68 617. Это на 231 случай больше, чем было в среду. Из них приходится на жителей Улан-Удэ 47% (31 948). Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 146 человек, за последние сутки – шесть человек (все старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 86 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 14 928 человек.



В стационарах получают лечение 1 211 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 980. В отделениях реанимации находится 125 пациентов (из них старше 65 лет – 76), на ИВЛ – 79 пациентов (из них старше 65 –51), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 62.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 534 коек: занято – 1 211, свободно – 323 коек. Занятость коечного фонда составляет 78,9%.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3 976 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 61 284 (+328) человек



За сутки проведено исследований от 4 483 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 692 475 исследований.



Первым компонентом вакцины от COVID-19 привито 433 924 человека. Завершили первичную вакцинацию 378 845 человек. Повторную вакцинацию начали 46 360 человек.



Завершили первичную вакцинацию



Фото: pixabay.com



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