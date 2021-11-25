Жители Улан-Удэ не хотят ездить с таксистами без QR-кода

При заказе горожане все чаще оставляют комментарий, что им нужен только вакцинированный водитель



В Улан-Удэ пассажиры такси все чаще требуют, чтобы водители имели при себе QR-код, либо медицинский отвод от прививки. Подобная заявка, к примеру, появилась сегодня в одном из агрегаторов.







Водитель такси поделился с "Номер один" своим мнением на этот счет.



- Я полностью согласен с пассажирами, раз уж такая ситуация сложилась, - говорит Александр. - Кто только через мою машину не проходит за день. Люди всякие попадаются, кто-то без масок, заставляю надевать. Да и сам всегда в маске. И с QR-кодом. Привились с супругой еще летом. Я же понимаю, что людям важна их безопасность. На такие заявки реагирую спокойно. Если просят, показываю QR. Мне же не сложно.



Отметим, тема с QR-кодами в столице Бурятии стоит сегодня очень остро. Половина горожан, которые отказались ставить прививки, попали во многом в безвыходное положение. Из-за этого в республике идет волна негатива.



Ранее мы писали, что в Бурятии



А в Хурале Бурятии ряд депутатов из оппозиционных фракций



Напомним, работа по QR-кодам заведений общепита, сферы культуры, оказания бытовых услуг, гостиниц и отелей, домов отдыха, торгово-развлекательных центров, организаций торговли продлевается до 31 декабря.



Фото: "Номер один"

В Улан-Удэ пассажиры такси все чаще требуют, чтобы водители имели при себе QR-код, либо медицинский отвод от прививки. Подобная заявка, к примеру, появилась сегодня в одном из агрегаторов.Водитель такси поделился с "Номер один" своим мнением на этот счет.- Я полностью согласен с пассажирами, раз уж такая ситуация сложилась, - говорит Александр. - Кто только через мою машину не проходит за день. Люди всякие попадаются, кто-то без масок, заставляю надевать. Да и сам всегда в маске. И с QR-кодом. Привились с супругой еще летом. Я же понимаю, что людям важна их безопасность. На такие заявки реагирую спокойно. Если просят, показываю QR. Мне же не сложно.Отметим, тема с QR-кодами в столице Бурятии стоит сегодня очень остро. Половина горожан, которые отказались ставить прививки, попали во многом в безвыходное положение. Из-за этого в республике идет волна негатива.Ранее мы писали, что в Бурятии собирают подписи против введения QR-кодов. В середине ноября на Богородском острове собрались десятки жителей, которые ратовали за их отмену.А в Хурале Бурятии ряд депутатов из оппозиционных фракций резко высказались против действующей в республике системы QR-кодов.Напомним, работа по QR-кодам заведений общепита, сферы культуры, оказания бытовых услуг, гостиниц и отелей, домов отдыха, торгово-развлекательных центров, организаций торговли продлевается до 31 декабря.Фото: "Номер один"

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