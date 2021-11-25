Медики Бурятии поддержали открытое письмо врачей к антиваксерам

Противникам вакцинации предложили посетить «красную зону»





Главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Татьяна Сымбелова поддержала коллег, обратившихся к противникам вакцинации.

«Полностью поддерживаю своих коллег! Готова лично провести в «красную зону» любого антипрививочника. Госпитализируем семьями по 2-4 человека, стариков и грудных младенцев с высокой температурой, одышкой. Каждый день переводим на ИВЛ, каждый день черные мешки! Хотите увидеть наш ад, мы готовы его показать! У привитого пациента пожилого с кучей тяжелых хронических болезней есть шансы выздороветь, у непривитого этих шансов нет... Отказавшись от вакцинации, вы в период пандемии, если немолоды и нездоровы, сами лишаете себя возможности жить в мире, где не будет локдаунов, масок, ограничений на путешествия, общение, объятий и поцелуев!», - написала Татьяна Сымбелова на своей странице в соцсети.Напомним, врачи 11 российских больниц написали открытое письмо, где предложили противникам вакцинации лично посетить «красные зоны» лечебных учреждений. Медики надеются, что такая «экскурсия» изменит отношение лидеров общественного мнения к прививкам. Это, в свою очередь, позволит спасти жизни людей.«Мы живем в век, когда мнение профессионалов в любой отрасли может запросто развеять какой-нибудь известный человек. Сам ли он введен в заблуждение или просто хайпует — неважно. Последствия — вот что страшно!» - отметил главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.Письмо подписали главные врачи и заведующие отделениями ведущих больниц страны, специализирующихся на лечении коронавируса. Документ был адресован не только антипрививочникам в целом, но также известным политикам, артистам и общественным деятелям. В частности, лидерам КПРФ и «Справедливой России» Геннадию Зюганову и Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, политологу Сергею Кургиняну, актрисе Марии Шукшиной, музыканту Константину Кинчеву, певцу и композитору Юрию Лозе и т.д.Фото: pixabay.com