В Бурятии расторгнут контракт с подрядчиком, уложившим асфальт в снег

Также компанию внесут в реестр недобросовестных поставщиков





Сегодня зампред правительства Бурятии Евгений Луковников встретились с жителями 6-го микрорайона Гусиноозерска, где подрядная организация при благоустройстве двора укладывала асфальт на снег.

«До конца недели будут взяты лабораторные пробы на качество асфальта, хотя и так уже понятно, что качество не будет соответствовать установленным нормам. В соответствии с гарантийными обязательствами подрядчик будет устранять замечания, однако впредь, чтобы больше этого не повторялось, контракт с ними будет расторгнут, а организация внесена в реестр недобросовестных», - прокомментировал ситуацию Евгений Луковников.



Напомним, вчера в паблике «Весь Улан-Удэ»



Фото: с личной страницы Евгения Луковникова в Фейсбук



«До конца недели будут взяты лабораторные пробы на качество асфальта, хотя и так уже понятно, что качество не будет соответствовать установленным нормам. В соответствии с гарантийными обязательствами подрядчик будет устранять замечания, однако впредь, чтобы больше этого не повторялось, контракт с ними будет расторгнут, а организация внесена в реестр недобросовестных», - прокомментировал ситуацию Евгений Луковников.Напомним, вчера в паблике «Весь Улан-Удэ» появилось видео , снятое жителем Гусиноозерска вечером 23 ноября. На кадрах видно, как дорожные рабочие, несмотря на холод, укладывали асфальт прямо в снег.Фото: с личной страницы Евгения Луковникова в Фейсбук

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