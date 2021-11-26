Жителям Бурятии разрешили веселиться на всю катушку

Попасть на корпоратив или банкет можно будет даже с ПЦР-тестом





25 ноября на очередном заседании Республиканского оперативного штаба по коронавирусной инфекции принято решение по возобновлению деятельности банкетных залов и ночных клубов с 1 декабря. Определен комплекс мероприятий, которые необходимо проводить на объектах для предотвращения распространения COVID-19. Также снимается ограничение работы по времени для всех предприятий общественного питания.

- Снимая эти ограничения, мы ждём от наших предпринимателей ответственности и контроля. Мы все должны понимать, что новогодние праздники не должны обернуться новым ростом заболеваемости. Вообще от ответственности каждого жителя республики, будь то предприниматель или посетитель, зависит дальнейшая жизнь. Либо мы будем жить нашей привычной жизнью, либо снова будут болеть наши земляки, и мы все силы будем бросать на спасение жизни и здоровья людей. Все зависит от нас самих, от каждого. Поэтому я прошу руководителей банкетных залов и ночных клубов подойти серьезно и соблюдать все мероприятия, - отметил uлава Бурятии Алексей Цыденов.Как отметили в пресс-службе правительства Бурятии, работа ночных клубов, банкетных залов и других предприятий общепита, оказывающих развлекательные услуги, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий возможно при строгом соблюдении требований, направленных на профилактику коронавирусной инфекции. В их числе названы:- наличие у персонала и привлекаемых артистов документов о вакцинации либо о перенесенном заболевании,- размещения столов на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга, рассадки за одним столом не более четырех человек.Допуск посетителей будет осуществляться при наличии документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации против COVID-19, либо о перенесенном заболевании не более 6 месяцев назад, либо при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, полученного не ранее чем за 72 часа до дня посещения объекта, и документа, удостоверяющего личность. Также установлена предельная численность посетителей: для банкетных залов и предприятий общепита, оказывающих подобные услуги – не более 50%, а для ночных клубов – не более 70%. Банкетным залам и предприятиям, оказывающим подобные услуги, необходимо обеспечить видеонаблюдение для контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических требований по профилактике новой коронавирусной инфекции.Также в период проведения Новогодних корпоративов и праздников будет усилена работа мобильных групп.Фото: pixabay.com