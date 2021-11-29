Жителей Улан-Удэ шокировало поведение странного водителя

Пытаясь преодолеть бордюр, он настойчиво таранил другие машины





Видео необычного происшествия разошлось сегодня по соцсетям Улан-Удэ. На кадрах видно, как автомобиль «Хюндай» застрял в одном из дворов города. Водитель пытается выехать и преодолеть бордюр, но машина откатывается вниз и бьет припаркованные автомобили. Несмотря на неудачу, водитель не прекращает попыток выехать, нанося все больший и больший ущерб машинам.









Горожане оказались в шоке от увиденного. Некоторые предполагают, что водитель «Хюндая» находится в неадекватном состоянии, возможно, он пьян.«Это же в каком состоянии нужно находиться, чтоб вытворять такое?». «Нет бы уже бросить эти попытки после первой неудачной, а он продолжает чужую машину фигачить», - пишут читатели пабликов.При этом многие горожане укоряют автора видео за то, что он не помог автомобилисту.«Чем стоять снимать лучше подтолкнули бы». «Стоим, снимаем и с удовольствием ждём, как разбивают чужие машины. Автор! Вы просто «человечище»!!». «Автор стоит снимает, а вытряхнуть данного водителя не вариант что ли? Контент, конечно, бомба но мог бы спасти машины», - высказываются улан-удэнцы.Впрочем, другие предполагают, что видео могла снимать женщина, которая едва бы смогла помочь в этой ситуации. Да и помогать, возможно, было небезопасно.«Да как бы вы его вытряхнули, придавил бы к субару, если бухой, что у него на уме? Нож в руке? Откуда вы знаете?», - пишет один из комментаторов.Фото и видео: Батыр Артыков