В столице Бурятии подвели итоги ремонта дорог в 2021 году

В Улан-Удэ отремонтировали 30 участков дорог протяженностью 34 километра

Результаты масштабного обновления дорог в столице Республики Бурятия и планы на следующий год обсудили на совещании под председательством мэра г. Улан-Удэ Игоря Шутенкова. В этом году в Улан-Удэ благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 30 участков дорог протяженностью 34 километра, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.- Для нас, как для жителей города - это большое благо, а для руководителей - большая ответственность. Реализации нацпроектов и республиканские, и федеральные власти придают большое значение, и мы также взялись за эту работу очень серьезно. Мы наладили оперативный контроль, системно меняем структуру управления к лучшему. Я предложил возглавить рабочую группу по контролю качества дорожного строительства председателю Горсовета Чимиту Валерьевичу, зная его ответственность и требовательность. Рабочая группа активно провела сезон, были неоднократно обследованы все без исключения объекты, - сказал Игорь Шутенков.Как и в прошлые года, за работой подрядчиков следила рабочая группа по контролю качества дорожных работ, которую возглавил председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев.- В целом выполнение мероприятий нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» по итогам года можно признать успешным – работы на объектах выполнены в срок. Важную роль сыграли заранее спланированные и проведенные торги по определению подрядных организаций. 2021 год стал первым, когда мы отработали без замечаний от горожан и СМИ о том, что подрядчики укладывают асфальт в неподходящие погодные условия. В качестве эксперимента в этом году мы опробовали фрезерат при ремонте грунтовых дорог в частном секторе и будем использовать его и в дальнейшем. За вторичным применением ресурсов – будущее, ведь раньше этот объем просто закапывался в землю, - сказал Чимит Бальжинимаев.Он также отметил, что в этом году значительно улучшилась юридическая работа в рамках контроля за качеством проводимых дорожных работ. В период строительного сезона подрядчикам было выдано 115 предписаний по прошлогодним объектам и 86 предписаний по ремонту дорог в этом году. Начислено штрафов и пеней в размере 4,3 млн рублей.- Впервые в этом году успешно реализовано комплексное развитие транспортной доступности на примере строительства новой школы по ул. Автотранспортная – там сделаны подъезды к школе, современные светофоры и пешеходные переходы. Установлены новые светодиодные гобо-проекторы на улице Дорожной и на перекрестке улиц Шмидта-Каландаришвили, - отметил председатель Горсовета.Применение фрезерата при ремонте городских дорог было экспериментом. Снятый слой асфальтобетонного покрытия с дорог, которые ремонтируют по нацпроекту, получил вторую жизнь на дворовых и просёлочных дорогах столицы. Фрезерованный асфальтобетон уложили на 26-и грунтовых улицах города, четырех тротуарах вдоль магистральных улиц и на парковки возле школы № 63.Вместе с тем, были зафиксированы замечания к работе подрядчиков, которые системно выявлялись рабочей группой. На объектах зачастую не соблюдались требования по обеспечению безопасности дорожного движения для горожан и транспорта, регулярно выявлялись случаи несвоевременного вывоза дорожного мусора с объектов.Депутаты предложили запросить у налоговой службы информацию по объемам налоговых отчислений подрядных организаций, проработать возможность корректировки целевого показателя выполнения нацпроекта не по протяженности, а по площади отремонтированных дорог и согласовать с Минтрансом РБ предоставлять возможность заказчику удерживать суммы штрафов и пеней с объемов выполненных работ.Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подвел итоги совещания и поблагодарил депутатов Горсовета за работу.- За эти четыре года мы порядка 120 км дорог капитально отремонтировали. Мы выбираем самые загруженные участки дорог, которыми активно пользуются горожане, где ходит общественный транспорт. Сейчас у нас в плане сделать дороги, которые подходят к будущему третьему мосту через реку Уда. Ведь мы должны не только мост построить, но и развязки, продолжения и подъезды. Уже второй год мы нарабатываем опыт – как проводить контроль, как выписывать предписания и как заставить нерадивого подрядчика сделать свою работу хорошо. Хотелось бы поблагодарить наших коллег, депутатов городского совета, что не отказали, а приняли активное участие в контроле дорожных работ, что генерируют свои предложения, которые мы обсуждаем и используем в работе, - сказал Игорь Шутенков.Напомним, в перечень автомобильных дорог, которые отремонтируют в 2022 году, попало 29 участков. Сейчас проводится процедура торгов.Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ