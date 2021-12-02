В Улан-Удэ начали работать катки и лыжные базы

Депутаты горсовета обсудили готовность города к зимнему периоду



Накануне на заседании комитета по социальной политике депутаты горсовета обсудили подготовку к зимнему сезону в столице Бурятии. В первую неделю декабря в городе зальют катки, а также начнут работать другие зимние спортивные учреждения.



Как сообщил Андрей Дзюбенко, начальник управления по физической культуре и по спорту администрации города сообщил, на территории Улан-Удэ готовят к работе 7 катков (в том числе 1 без проката), для которых было закуплено 1672 пар коньков. Для 8 лыжных баз приобретено 1052 пары лыж, также заработают лыжно-биатлонный комплекс и горнолыжный склон с подъемником. Во дворах города организуют 145 спортивных площадок, в том числе 27 хоккейных коробок и 118 мини-футбольных.



Кроме того, на территории СОШ № 55, в рамках федеральной программы «Спорт, норма жизни» построена новая хоккейная коробка. В ТРЦ «Глобус» работает сертифицированная ледовая арена «ICEметр» с искусственным льдом, а на территории ФСК строится Региональный центр по хоккею.



Депутат горсовета Анатолий Белоусов внес предложение, что в городе необходимо осваивать больше направлений зимних видов спорта. «Я считаю, что кроме коньков и лыж при нашем зимнем сезоне необходимо осваивать другие зимние виды – как шорт-трек, как горные лыжи. У нас хоть и невысокая высота в городе, но есть возможность развить горнолыжный спорт».



- С 1-4 декабря в Улан-Удэ запускается 7 катков, порядка 145 катков во дворах, предусмотрено льготное образование цены для определенных категорий граждан, а также определена стоимость проката на лыжи и коньки – от 50 до 150 рублей. Сегодня также поступило предложение, чтобы не ограничиваться только катками и лыжными базами, а все-таки ставку делать на развитие других зимних видов спорта – не только обычного хоккея, но и хоккея с мячом, шорт-трека. Поставлена задача, чтобы управление по физической культуре и спорта рассмотрели вариант такого развития в нашем городе, - резюмировал председатель Комитета по социальной политике улан-удэнского Городского совета депутатов Денис Гармаев





фото: "Номер один"





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