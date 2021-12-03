В Бурятии депутаты Народного Хурала навестили собачий приют

Ранее на нужды приюта «Возрождение» были выделены 3.5 миллиона рублей

Накануне Депутаты Народного Хурала отправились в приют для животных в Тарбагатайском районе, селе Вознесеновка. В 2021 году из республиканского бюджета на помощь частным приютам было выделено 5.5. миллионов рублей, из них 3.5 миллиона рублей направили на развитие «Возрождения». На сегодня в нем содержатся порядка 1.5 тысячи выброшенных или бесхозных питомцев – в клетках видны как дворняжки, так и породистые животные, такие как хаски, немецкие овчарки и даже сенбернары.







Как рассказала руководитель приюта «Возрождение» Валентина Кушнарева, с лета текущего года успели построить 78 вольеров, пробурить скважину в 55 метров и построить забор. На сегодня вольеров хватает, но как отмечает Валентина, с каждым днем собак все больше, и весной снова можно столкнуться с тем, что будок станет недостаточно – несмотря на многочисленные просьбы стерилизовать животных, жители республики продолжают плодить ненужных питомцев.







- Я думаю, мы освобождаем, как можем, улицы города от собак. Я тоже сторонник того, чтобы на улицах собак не было - они либо должны быть у своих хозяев, либо в приютах. Пока мы в основном существуем за счет пожертвований людей, я думаю, государство должно хотя бы часть обязанностей взять на себя. Нам почти каждый день привозят бесхозных животных, подбрасывают щенков и котят в коробках. Честно говоря, осень и весна – всегда наплыв. Нам выделили 3 млн 501 тысячу рублей. Я бы хотела поблагодарить профильный комитет Народного Хурала за то, что они огромную лепту внесли в развитие нашего приюта и постоянно на связи, постоянно нам помогают. У нас частенько забирают собак, за последний месяц пристроили 7 собак – у каждой собаки есть паспорт, они стерилизованы и привиты от бешенства, а после пристроя мы в течение года-двух отслеживаем их судьбу, нам присылают видеоролики, у нас в соцсетях эта рубрика называется «Привет из дома», - поделилась руководитель приюта Валентина Кушнарева.







Председатель Комитета Народного Хурала Республики Бурятия по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Дмитрий Швецов добавил, что вопрос ответственного обращения с животными – один из основных вопросов, которые ведет комитет. За последний год рабочая группа при нем собиралась 8 раз, а также проведены 6 выездных совещаний по приютам – смотрели практику содержания животных, а также обсуждали злободневные вопросы.







- За этот год совместными усилиями удалось впервые решить вопрос о выделении из бюджета Республики Бурятия 5.5 миллионов рублей на поддержку частных приютов. В том числе 3.5 миллиона рублей ушло на поддержку приюта «Возрождение». Построены новые вольеры, ограждения, скважина – все сделано за счет этих средств. Конечно, планировали больше, но в связи с удорожанием стройматериалов вынуждены были инициаторы пересмотреть смету. Но, тем не менее, у них высвободились собственные средства и было построено теплое помещение для содержания котят и щенят, - высказался Дмитрий Швецов.







Отметим, в рабочую группу вошли депутаты Народного Хурала, городского совета, представители исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, зоозащитники и надзорные органы.







- У нас в планах оказывать дальнейшую помощь – на следующий год, думаю, мы выделим сумму не менее той, что выделялась в этом году, мы будем обсуждать этот вопрос. В месте, где располагается скважина, мы планируем помочь построить ветеринарный пункт. Еще в первую очередь тут нужна кухня – уже понимание есть, как ее построить, плюс нужно место для приготовления кормов, - рассказал Эрдэм Сангадиев, начальник управления Ветеринарии Республики Бурятия.

Как ранее сообщал «Номер один», в начале 2021 года размеры административных штрафов за нарушение в области обращения с животными были увеличены.







фото: "Номер один"