В Бурятии рассказали детали смертельного ДТП с сотрудником полиции

Жертва полицейского за мгновение до гибели спас двух своих спутниц

В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего сотрудника полиции, подозреваемого в «нарушении лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

По данным следствия, 2 декабря вечером время помощник участкового уполномоченного полиции во внеслужебное время ехал домой, управляя своим автомобилем марки «Тойота Спринтер» в состоянии алкогольного опьянения. Проезжая по улице Гагарина села Горячинск Прибайкальского района, он совершил наезд на 32-летнего мужчину, шедшего по обочине с двумя местными жительницами. Пешеход, увидев приближавшийся на высокой скорости автомобиль, успел оттолкнуть в сторону своих спутниц, а сам был сбит машиной и от полученных повреждений скончался на месте происшествия.

Как сообщал «Номер один», старшина полиции попытался оказать пешеходу неотложную помощь, а также вызвал бригаду скорой медицинской помощи и доложил о происшествии руководителю территориального органа. В республиканском МВД проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. По ее результатам полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, строгую дисциплинарную ответственность понесут его непосредственные руководители, а также начальник районного отдела полиции.



В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Состояние опьянения у водителя установлено в ходе освидетельствования с использованием технических средств; также у него получены образцы крови и мочи, которые направлены в лабораторию для проведения химических исследований. В ближайшее время на месте происшествия будет проведен следственный эксперимент, после чего назначена автотехническая экспертиза.

Фото: buryatia.sledcom.ru