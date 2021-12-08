В Улан-Удэ спортшкола выиграла грант Российского футбольного союза

Детский футбольный центр столицы Бурятии получит 1 млн рублей на развитие женского футбола



Спортивная школа №6 из Улан-Удэ, получившая в прошлом году статус детского футбольного центра, стала победителем конкурса грантов Российского футбольного союза. На развитие женского футбола РФС выделил школе 1 млн рублей, сообщили в администрации Улан-Удэ.



«Сейчас в спортшколе №6 занимаются 450 спортсменов-футболистов. На эти средства будут приобретаться мячи, манижки, ворота, конусы, лестницы. Словом, весь необходимый инвентарь для занятий футболом», - рассказали в управлении по физической культуре и спорту администрации Улан-Удэ.



В первенстве Республики Бурятия по футболу принимают участие тренировочные группы СШ №6 по пяти возрастным группам. Коллектив школы совместно с управлением по физической культуре и спорту ежегодно проводит первенство города по футболу в зачет Спартакиады школьников.



Школа образована в 1957 году. Сегодня здесь работают 16 тренеров, из которых трое имеют высшую категорию, четыре - первую категорию. В разные годы учащиеся спортшколы выступали в международных турнирах в Швеции, Англии, Испании, Китая, Монголии, неоднократно становились победителями и призерами городских, республиканских, зональных соревнований среди детских и юношеских команд, участвовали во Всероссийских спартакиадах школьников. Воспитанник тренера Владимира Белобородова Владимир Гранат являлся игроком сборной России, принимал участие в первенстве Европы по футболу, чемпионатов мира в 2014 и 2018 году.



Напомним, в прошлом году по этой же программе Российский футбольный союз выделил городским учреждениям три футбольных искусственных поля на 9 млн рублей. При содействии администрации Улан-Удэ поля уложены в парке им. С.Н. Орешкова, по ул. Трубачеева, 24 и на стадионе «Локомотив».



Фото: ulan-ude-info.ru



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