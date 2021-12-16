В Бурятии экс-замначальника районного филиала УИИ подозревается в «превышении полномочий»

Он снял с учета любителя пьяной езды якобы в связи с отбытием им наказания



В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника Иволгинского филиала уголовно-исполнительной инспекции республиканского управления ФСИН России. Он подозревается в «превышении должностных полномочий».



Как сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии, по данным следствия, в сентябре 2018 года один водитель дважды привлечен к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и приговорен к обязательным работам. Приговоры суда по вступлении в законную силу переданы для исполнения в филиал уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства осужденного. Для отбывания наказания мужчина направлен в местное учреждение коммунального хозяйства, при посещении которого он отказался от работ.



Заместитель начальника инспекции, извещенный о поведении водителя, не принял никаких мер, предписанных законом, по замене этого наказания более строгим, после чего внес заведомо ложные сведения в отчетные документы о снятии мужчины с учета в связи с отбытием им наказания.



Спустя некоторое время подозреваемого назначили на должность начальника Иволгинского филиала уголовно-исполнительной инспекции, однако после начала служебной проверки он уволен со службы.



Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Бурятиия совместно с сотрудниками службы собственной безопасности УФСИН.



В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.



Фото: buryatia.sledcom.ru



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