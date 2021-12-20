20.12.2021
Алексей Цыденов: Работу правительства оцениваю удовлетворительно

Алексей Цыденов: Работу правительства оцениваю удовлетворительно

Ушедшие из него министры пошли «в рост» или их переманили
Глава Бурятии Алексей Цыденов оценил как «удовлетворительную» работу возглавляемого им регионального правительства. Об этом он заявил сегодня на своей пресс-конференции, отвечая на вопрос «Почему так произошло, что руководителей четырех министров пришлось сменить? Это был кадровый просчет или это были неизбежные обстоятельства?».

Глава Бурятии отметил, что уволившиеся в этом году министры в основном пошли на повышение.

«Министр спорта Вячеслав Дамдинцурунов стал депутатом Госдумы, пошёл наверх. Мария Бадмацыренова, министр туризма - тоже. Её пригласили на федеральный уровень, она теперь занимается туризмом по всему Дальневосточному федеральному округу, это тоже рост. Антон Виноградов, его скажем так, переманили. Сейчас он в компании KPMG, одной из крупнейших международных консалтинговых компаний. Скажем так, вырос, и Бурятия послужила для него своеобразным плацдармом для дальнейшего развития. Поэтому у нас в основном министры пошли вверх, в рост», - цитирует Алексея Цыденова его пресс-служба.

Также глава республики подчеркнул, что за последние пять лет объем работы у кабинета министров значительно увеличился, в том числе в связи с реализацией федеральной национальной политики.
«Хотел бы подчеркнуть то, что какой объем был в 2016 году и сейчас, насколько выросли объемы работы, а отделы – это те же люди, в том же количестве. То есть напряженность работы правительства существенно выросла, и в целом люди справляются. Конечно, все дается непросто, везде бежим бегом. Достаточно проблем, которые еще остаются и решаются», - добавил Алексей Цыденов.

Фото: egov-buryatia.ru
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