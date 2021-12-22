Флагман строительной отрасли

Компания «Бургражданстрой» приступила к возведению нового жилого комплекса «Мегаполис»

Компания «Бургражданстрой» получила разрешение на застройку 148 квартала в городе Улан-Удэ, приступив к крупномасштабному строительству ЖК «Мегаполис» - жилого проекта нового поколения, получившего положительное заключение государственной экспертизы.Помимо строительства в «Мегаполисе» 200 многоквартирных домов, одновременно планируется возведение детских садов, школ, торгового центра и других объектов инфраструктуры. Уже сегодня оценка спроса на ЖК «Мегаполис» жителей республики основывается, во-первых, на желании жить фактически в центре лесного массива - в экологически благополучном районе с чистым воздухом. Во-вторых, предлагаются новые планировки, в том числе однокомнатные квартиры от 35 м2 до 38 м2, двухкомнатные - от 56 м2 до 61 м2, трехкомнатные - от 77 м2 до 80 м2. В-третьих, в ЖК будет вся сопутствующая инфраструктура: спортивные площадки, тренажерные залы, площадки для детей, дворы, причем, что важно, без автомобилей. По принятому в Улан-Удэ генеральному плану со временем планируется провести и трамвайное сообщение. На прилегающей территории будут сохранены участки лесного фонда, где планируется создание парковой зоны.Жизнь в «Мегаполисе» - это комфорт и наслаждение каждый день. Купить квартиру в ЖК «Мегаполис» можно уже сейчас при помощи материнского капитала, кредитных средств.Чтобы возводить столь большие объемы качественно и в срок, необходима современная производственная база. В 2021 году компания «Бургражданстрой» закончила строительство Улан-Удэнского домостроительного комбината. Это первое подобное предприятие, построенное в современной Бурятии, где компания воплощает в жизнь сразу пять ключевых принципов.Это бесплатная квартира каждому рабочему за пять лет непрерывной работы, бесплатное общежитие со всеми удобствами, бесплатное питание в столовой ДСК, бесплатная доставка рабочих на служебном автобусе на работу и с работы, бесплатное обучение рабочим специальностям с последующим трудоустройством.Также закончены бетонные работы еще на одном объекте компании - ЖК «Восточные ворота». Все работы идут по графику. Компанией параллельно начато строительство школы на 450 мест в селе Иволгинск. Кроме того, компания планирует строительство нового современного комплекса ЖК «Москва» в самом центре столицы региона, при строительстве которого будут использованы самые современные строительные и отделочные материалы. А новый жилой комплекс ЖК «Москва» станет архитектурным украшением центра города Улан-Удэ. «Бургражданстрой» сегодня - одна из самых динамично развивающихся компаний в регионе. Лозунг предприятия - «Будущее за нами», ему компания четко следует в процессе своей деятельности, что подтверждается реальными делами.Тел. для справок +7 (3012) 22-22-50.Служба информации «Номер один».