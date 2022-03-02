Общество 02.03.2022 в 10:32
Подписан договор о начале проектно-изыскательных работ по проекту газопровода« Союз Восток»
Геодезические, инженерно-экологические и археологические изыскания будут завершены к 30 ноября этого года
Текст: Алексей Субботин
Вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали договор о начале проектно-изыскательных работ в рамках строительства газопровода «Союз Восток», говорится в официальном релизе пресс-службы правительства Монголии, опубликованнном в понедельник, сообщило МОНЦАМЭ.
Как отмечается в сообщении, подписание документа состоялось во время встречи вице-премьера Монголии и председателя правления ПАО “Газпром” в режиме видеоконференции, в ходе которой стороны обсудили реализацию проекта газопровода «Союз Восток».
Согласно документу, работа по выдаче разрешений на работу и освобождению российских субподрядчиков от оплаты рабочего места для участия в проектно-изыскательных работах будет завершена в апреле. В начале 2023 года планируется завершить разработку и утверждение законопроекта о комплексной государственной поддержке проекта.
Кроме того, компания специального назначения «Газопровод Союз Восток» и госкомпания «Эрдэнэс Монгол» совместно проведут геодезические, инженерно-экологические и археологические изыскания, которые будут завершены к 30 ноября этого года. В договоре также говорится о том, что правительство Монголии должно решить вопрос о выдаче земельного участка для строительства объектов и сооружений газопровода до декабря.
«Мы рады, что опытная компания, работавшая в проектах «Сила Сибири-1» и «Сила Сибири-2», проведет геодезические, инженерно-экологические и археологические изыскания. Правительство Монголии придает большое значение этому проекту. Мы сделаем всевозможное, чтобы успешно завершить работу, запланированную на 2022-2024 годы», - сказал вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан во время подписания договора.
Фото: montsame.mn
Как отмечается в сообщении, подписание документа состоялось во время встречи вице-премьера Монголии и председателя правления ПАО “Газпром” в режиме видеоконференции, в ходе которой стороны обсудили реализацию проекта газопровода «Союз Восток».
Согласно документу, работа по выдаче разрешений на работу и освобождению российских субподрядчиков от оплаты рабочего места для участия в проектно-изыскательных работах будет завершена в апреле. В начале 2023 года планируется завершить разработку и утверждение законопроекта о комплексной государственной поддержке проекта.
Кроме того, компания специального назначения «Газопровод Союз Восток» и госкомпания «Эрдэнэс Монгол» совместно проведут геодезические, инженерно-экологические и археологические изыскания, которые будут завершены к 30 ноября этого года. В договоре также говорится о том, что правительство Монголии должно решить вопрос о выдаче земельного участка для строительства объектов и сооружений газопровода до декабря.
«Мы рады, что опытная компания, работавшая в проектах «Сила Сибири-1» и «Сила Сибири-2», проведет геодезические, инженерно-экологические и археологические изыскания. Правительство Монголии придает большое значение этому проекту. Мы сделаем всевозможное, чтобы успешно завершить работу, запланированную на 2022-2024 годы», - сказал вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан во время подписания договора.
Фото: montsame.mn
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