Общество 06.03.2022 в 12:29

Женщины Бурятии предпочитают работать менеджерами, продавцами и администраторами

Эти профессии пользуются наибольшим спросом среди соискательниц вакансий
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Текст: Константин Воронов
Женщины Бурятии предпочитают работать менеджерами, продавцами и администраторами
Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала более 8 тысяч резюме женщин из Бурятии, опубликованные или обновленные на сайте в начале 2022 года, и выяснила, какие профессии среди них пользуются наибольшей популярностью.

На первом месте оказалась профессия менеджера по продажам/менеджера по работе с клиентами – более 800 женщин Бурятии сегодня ищут именно такую работу. Средняя зарплата, на которую они рассчитывают, составляет 40 тысяч рублей.

Второе место у продавца-консультанта, в данной категории регионе открыто более 700 резюме. Среднее зарплатное ожидание соискательниц здесь – 30 тысяч. На третьем месте находится профессия администратора – более 600 женских резюме. В среднем они хотели бы зарабатывать 35 тысяч рублей.

В топ-10 профессий, наиболее популярных у женщин Бурятии, вошли также бухгалтер, специалист call-центра, секретарь, курьер, экономист, оператор ПК/оператор баз данных и кредитный специалист.

Реже всего бурятские женщины ищут работу автомойщика, дворника, зоотехника или электромонтажника. В этих специальностях размещено всего 2-3 резюме соискательниц.

Количество мужских и женских резюме в России делится примерно поровну: 49% и 51% соответственно. Но есть профессиональные сферы, где прекрасный пол преобладает. В частности это бухгалтерия (87% резюме принадлежат женщинам), управление персоналом (81%), наука и образование (78%), административный персонал (75%) и спорт, фитнес, красота (74%). И наоборот: наиболее редко женские резюме можно встретить в сферах автобизнес (9%), безопасность (7%) и инсталляция и сервис (4%).

Фото: pixabay.com
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