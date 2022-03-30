ЗГРП ищет работников по 28 вакансиям

Забайкальское горнорудное предприятие ищет специалистов по 28 вакансиям - от юриста до механика. Зарплата - разная. В зависимости от объема работ варьируется от 45 до 115 тысяч рублей.Так, самая большая оплата труда, по данным сайта для поиска работы, у механика. В его должностные обязанности входит диагностика и ремонт карьерной техники. Для соискателя обязателен трехлетний опыт работы в этой области. Предприятие предлагает оформление по трудовому кодексу, белую заработную плату и соцпакет. А также работу на территории Бурятии, доставку с Улан- Удэ до участка, проживание и питание за счет работодателя.45 тысяч рублей в месяц будет получать будущий юрист компании. Соискателю предлагают договорную, претензионную работу, юридическое сопровождение и т.д. От него требуется высшее юридическое образование (аккредитованный ВУЗ), опыт работы по специальности не менее 3-х лет, знание гражданского, трудового законодательства, корпоративные процедуры, мероприятия и оформления документов. "Судебный опыт приветствуется", - добавляет потенциальный работодатель.Отметим, в компании очень востребованы водитель различной техники - от самосвала до погрузчика Бобкэт. Также предприятию необходимы пекари, повара и кухонные работники (зарплата от 90 тысяч рублей в месяц для всех категорий).