Общество 30.03.2022 в 09:03

ЗГРП ищет работников по 28 вакансиям

Предприятие предлагает зарплату от 45 до 115 тысяч рублей
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Текст: Нина Павлова
ЗГРП ищет работников по 28 вакансиям
Забайкальское горнорудное предприятие ищет специалистов по 28 вакансиям - от юриста до механика. Зарплата - разная. В зависимости от объема работ варьируется от 45 до 115 тысяч рублей.

Так, самая большая оплата труда, по данным сайта для поиска работы, у механика. В его должностные обязанности входит диагностика и ремонт карьерной техники. Для соискателя обязателен трехлетний опыт работы в этой области. Предприятие предлагает оформление по трудовому кодексу, белую заработную плату и соцпакет. А также работу на территории Бурятии, доставку с Улан- Удэ до участка, проживание и питание за счет работодателя.

45 тысяч рублей в месяц будет получать будущий юрист компании. Соискателю предлагают договорную, претензионную работу, юридическое сопровождение и т.д. От него требуется высшее юридическое образование (аккредитованный ВУЗ), опыт работы по специальности не менее 3-х лет, знание гражданского, трудового законодательства, корпоративные процедуры, мероприятия и оформления документов. "Судебный опыт приветствуется", - добавляет потенциальный работодатель. 

Отметим, в компании очень востребованы водитель различной техники - от самосвала до погрузчика Бобкэт. Также предприятию необходимы пекари, повара и кухонные работники (зарплата от 90 тысяч рублей в месяц для всех категорий). 
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