Общество 31.03.2022 в 09:45

В Бурятии незаконные рубки будут выявлять с помощью генетики

В республике открылась первая генетическая лаборатория растений
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии незаконные рубки будут выявлять с помощью генетики
Первая в Бурятии молекулярно-генетическая лаборатория растений открылась в республике. Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, в лабораторию поступила новейшая техника и оборудование, закупленные в рамках нацпроекта «Экология» федерального проекта «Сохранение озера Байкал». Теперь специалисты могут производить забор биоматериала в труднодоступной местности на Байкальской природной территории, а затем в самой лаборатории проводить, в том числе, анализы ДНК лесных растений.


30 марта во время рабочего визита в Бурятию лабораторию посетил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.

- Основная задача лаборатории - выявление конкретных генотипов разных видов растений и вредителей, которые произрастают в лесах Бурятии и в лесах Республики Саха (Якутия). Это необходимо, чтобы более точно их определять и выявлять незаконные рубки. То есть когда мы видим пень и видим бревно, мы сможем однозначно определить - одно и то же это было растение или нет. Лицо, которое поймано на незаконной рубке, будет гарантированно привлечено к ответственности. Уверен, что новая лаборатория и оборудование принесут пользу лесам Бурятии и России, - отметил Иван Советников.


В лаборатории будут проводить анализы ДНК лесных растений. Полученные данные будут использоваться для генетической паспортизации лесообразующих пород, лесосеменных плантаций, архивов клонов, контроля за оборотом семян лесных растений при воспроизводстве лесов, оценки фитосанитарного состояния лесных питомников. С помощью новейшего оборудования специалисты смогут выявить и идентифицировать вирусы, бактерии, грибы и других вредителей леса – насекомых, клещей, нематод. Также работники центра защиты леса смогут узнать происхождение семян деревьев, лесных растений, исследовать древесину.


- В рамках реализации регионального проекта «Сохранение озера Байкал» к нам в Бурятию поступило не только современное лабораторное оборудование, но и 9 единиц техники – это 2 грузопассажирских автомобиля, 5 автомобилей «УАЗ», катер и снегоболотоход. Раньше у нас были проблема с отправкой наших сотрудников для исследований в лес на долгий срок. Сейчас же, когда мы получили такие автомобили, сотрудники ночуют в них. Тут есть все необходимое для комфортного проживания, - рассказал руководитель Центра защиты леса Бурятии Александр Середкин.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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