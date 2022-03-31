Общество 31.03.2022 в 10:01
В Бурятии почти везде разрешили ходить без масок
Масочный режим в республике существенно ослаблен
Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии внес изменения в указ «О дополнительных мерах по защите населения и территории РБ от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением коронавирусной инфекции». Они касаются масочного режима.
Согласно изменениям, теперь без масок можно находиться везде, кроме:
- кинотеатров, театрально-зрелищных учреждений, организаций культурно-досугового типа всех форм собственности;
- медицинских организаций;
- организаций социального обслуживания стационарного типа;
- образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, лицами, не являющимися сотрудниками данных организаций.
Введенные изменения действуют до 30 апреля включительно. Дальнейшее ослабление или ужесточение масочного режима будет зависеть от ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
Фото: «Номер один»
Согласно изменениям, теперь без масок можно находиться везде, кроме:
- кинотеатров, театрально-зрелищных учреждений, организаций культурно-досугового типа всех форм собственности;
- медицинских организаций;
- организаций социального обслуживания стационарного типа;
- образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, лицами, не являющимися сотрудниками данных организаций.
Введенные изменения действуют до 30 апреля включительно. Дальнейшее ослабление или ужесточение масочного режима будет зависеть от ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
Фото: «Номер один»
Тегимаски коронавирус