В Бурятии почти везде разрешили ходить без масок

Глава Бурятии внес изменения в указ «О дополнительных мерах по защите населения и территории РБ от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением коронавирусной инфекции». Они касаются масочного режима.Согласно изменениям, теперь без масок можно находиться везде, кроме:- кинотеатров, театрально-зрелищных учреждений, организаций культурно-досугового типа всех форм собственности;- медицинских организаций;- организаций социального обслуживания стационарного типа;- образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, лицами, не являющимися сотрудниками данных организаций.Введенные изменения действуют до 30 апреля включительно. Дальнейшее ослабление или ужесточение масочного режима будет зависеть от ситуации с заболеваемостью коронавирусом.Фото: «Номер один»