Общество 10.04.2022 в 09:00

Путешественник из Омска за 15 дней пешком пересек озеро Байкал

Несмотря на непередаваемую красоту Байкала, самым ярким открытием в этой экспедиции для омича оказались местные жители
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Текст: Лев Хандажапов
Путешественник из Омска за 15 дней пешком пересек озеро Байкал
Каждый житель Бурятии думает, что знает Байкал. Однако новые маршруты по   диким и неизведанным местам самого глубокого озера планеты прокладывают неместные экстремалы. Недавно омский путешественник Сергей Лебединский пешком и на лыжах с севера на юг пересек озеро. Несмотря на непередаваемую красоту Байкала, самым ярким открытием в этой экспедиции для омича оказались местные жители.

Концерт по заявкам

Сергей – известный у себя в области путешественник. Он на велосипеде за два месяца добрался до Исландии и написал об этом книгу. А еще пытался совершить кругосветное путешествие на омской яхте «Сибирь». Но к экстремальному пешему путешествию по   озеру Байкал он готовился несколько лет.

«Задача была пройти Байкал с севера на юг. Испытать свои силы в зимнем продолжительном походе. Изучить жизнь местного населения. Узнать больше об отдаленных участках Байкала в его северной части. Байкал прекрасен зимой, можно сказать, идеальная тропа в это время года»

- рассказывает путешественник.

Стартовой точкой маршрута в 650 километров стал Северобайкальск. В итоге маршрут путешественник преодолел за 15 дней, хотя планировал потратить на него на два дня меньше. Он рассказал, что срок увеличился из-за боли в коленном и голеностопном суставах. При этом, по мнению путешественника, на эту дистанцию требуется гораздо больше времени, около месяца.

«15 дней очень мало, я это осознавал, когда выдвигался в экспедицию. Это уже не просто туризм, а ближе к спортивному туризму. Держать среднюю скорость пять километров в час на протяжении 10  -  12 часов, и так каждый день в течение полумесяца - безумно сложно, подготовки не хватило. А когда не хватает подготовки, приходится продолжать вопреки и наперекор. Ну а в целом  вновь прожита отдельная яркая жизнь»

- поделился Сергей.

По словам путешественника, именно зимний Байкал позволяет понять его красоту. 

«Говорят, что для каждого вида льда есть свое название. Особенно впечатляет черный лед - идешь по нему и представляешь километровую черную бездну под ногами. Есть лед с пузырьками внутри, а есть с трещинами, продольными и поперечными, на глубине и снаружи. Они играют на свету и искрятся, как будто серебром все заливает. Около берега видно, насколько лед прозрачный — внизу можно рассмотреть камни на дне и рыб»

- делится путешественник.

Как заметил Сергей, Байкал — живой, он все время в движении.

«Пока идешь, этого не замечаешь из-за постороннего шума, но если остановиться и прислушаться, а лучше даже лечь на лед, то понимаешь, какая же активная жизнь там, в глубине: что-то постоянно булькает, ухает. Особенно активно он начинает жить во время перепадов температур, например вечером, когда лед нагрелся от солнца, а потом резко охлаждается. В это время над Байкалом слышится как будто пушечная канонада от лопающегося льда, а при каждом шаге по нему  расходятся трещины. Слой льда очень толстый, больше полуметра, и трещины чаще всего возникают в самом верхнем слое, но все равно поначалу это пугает»

Открытие – это люди

На Байкале Сергей взял все необходимое в сани-волокуши. Кроме лыж и палатки, туда вместились все продукты, которые он готовил на газовой горелке. В ход шли крупы, мясные и рыбные консервы, сало, сыр и колбаса.

«Такое путешествие –  огромный стресс для организма. Поэтому в дороге спал по 10  -  12 часов в сутки»


Интересно, что в пешем путешествии Сергей не  устал от однообразия пейзажа на зимнем Байкале.

«Лед разный, снег отличается. Тут торосы, там наплески, берега разные. И погода меняется,  словно капризная девушка: солнце греет, но тут набежал ветер и раз - пурга. Скучать  некогда»


По словам Сергея, его спутниками в одиночном путешествии были звери.

«Очень много диких волков, людей они боятся, хотя видел стаю вдалеке. Пару раз натыкался на разорванных волками собак. Хорошо, что сейчас медведи еще спят»


Больше всего в дороге омский путешественник радовался встрече с местными жителями, которые, по его определению, настоящие и открытые. Они рассказали ему свои жизненные истории и поделились сокровенным.

«Много слушал местных жителей, проживших всю жизнь в тайге, и они оказались самым ярким открытием в этой экспедиции»

- вспомнил Сергей.

Сейчас путешественник восстанавливается и говорит, что уже полностью пересмотрел подготовку к подобным маршрутам. Он надеется, что походы по Байкалу будут популярными и среди местных жителей, а само озеро останется таким же чистым, как на севере. Там, где почти не ступает нога человека.

Лев Хандажапов, «Номер один».
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