Путешественник из Омска за 15 дней пешком пересек озеро Байкал

«Задача была пройти Байкал с севера на юг. Испытать свои силы в зимнем продолжительном походе. Изучить жизнь местного населения. Узнать больше об отдаленных участках Байкала в его северной части. Байкал прекрасен зимой, можно сказать, идеальная тропа в это время года» - рассказывает путешественник.

«15 дней очень мало, я это осознавал, когда выдвигался в экспедицию. Это уже не просто туризм, а ближе к спортивному туризму. Держать среднюю скорость пять километров в час на протяжении 10 - 12 часов, и так каждый день в течение полумесяца - безумно сложно, подготовки не хватило. А когда не хватает подготовки, приходится продолжать вопреки и наперекор. Ну а в целом вновь прожита отдельная яркая жизнь» - поделился Сергей.

«Говорят, что для каждого вида льда есть свое название. Особенно впечатляет черный лед - идешь по нему и представляешь километровую черную бездну под ногами. Есть лед с пузырьками внутри, а есть с трещинами, продольными и поперечными, на глубине и снаружи. Они играют на свету и искрятся, как будто серебром все заливает. Около берега видно, насколько лед прозрачный — внизу можно рассмотреть камни на дне и рыб» - делится путешественник.

«Пока идешь, этого не замечаешь из-за постороннего шума, но если остановиться и прислушаться, а лучше даже лечь на лед, то понимаешь, какая же активная жизнь там, в глубине: что-то постоянно булькает, ухает. Особенно активно он начинает жить во время перепадов температур, например вечером, когда лед нагрелся от солнца, а потом резко охлаждается. В это время над Байкалом слышится как будто пушечная канонада от лопающегося льда, а при каждом шаге по нему расходятся трещины. Слой льда очень толстый, больше полуметра, и трещины чаще всего возникают в самом верхнем слое, но все равно поначалу это пугает»

«Такое путешествие – огромный стресс для организма. Поэтому в дороге спал по 10 - 12 часов в сутки»

«Лед разный, снег отличается. Тут торосы, там наплески, берега разные. И погода меняется, словно капризная девушка: солнце греет, но тут набежал ветер и раз - пурга. Скучать некогда»

«Очень много диких волков, людей они боятся, хотя видел стаю вдалеке. Пару раз натыкался на разорванных волками собак. Хорошо, что сейчас медведи еще спят»

«Много слушал местных жителей, проживших всю жизнь в тайге, и они оказались самым ярким открытием в этой экспедиции» - вспомнил Сергей.

Каждый житель Бурятии думает, что знает Байкал. Однако новые маршруты по диким и неизведанным местам самого глубокого озера планеты прокладывают неместные экстремалы. Недавно омский путешественник Сергей Лебединский пешком и на лыжах с севера на юг пересек озеро. Несмотря на непередаваемую красоту Байкала, самым ярким открытием в этой экспедиции для омича оказались местные жители.Сергей – известный у себя в области путешественник. Он на велосипеде за два месяца добрался до Исландии и написал об этом книгу. А еще пытался совершить кругосветное путешествие на омской яхте «Сибирь». Но к экстремальному пешему путешествию по озеру Байкал он готовился несколько лет.Стартовой точкой маршрута в 650 километров стал Северобайкальск. В итоге маршрут путешественник преодолел за 15 дней, хотя планировал потратить на него на два дня меньше. Он рассказал, что срок увеличился из-за боли в коленном и голеностопном суставах. При этом, по мнению путешественника, на эту дистанцию требуется гораздо больше времени, около месяца.По словам путешественника, именно зимний Байкал позволяет понять его красоту.Как заметил Сергей, Байкал — живой, он все время в движении.На Байкале Сергей взял все необходимое в сани-волокуши. Кроме лыж и палатки, туда вместились все продукты, которые он готовил на газовой горелке. В ход шли крупы, мясные и рыбные консервы, сало, сыр и колбаса.Интересно, что в пешем путешествии Сергей не устал от однообразия пейзажа на зимнем Байкале.По словам Сергея, его спутниками в одиночном путешествии были звери.Больше всего в дороге омский путешественник радовался встрече с местными жителями, которые, по его определению, настоящие и открытые. Они рассказали ему свои жизненные истории и поделились сокровенным.Сейчас путешественник восстанавливается и говорит, что уже полностью пересмотрел подготовку к подобным маршрутам. Он надеется, что походы по Байкалу будут популярными и среди местных жителей, а само озеро останется таким же чистым, как на севере. Там, где почти не ступает нога человека.Лев Хандажапов, «Номер один».