Алексей Цыденов: «Наша вера в правое дело, в нашу победу помогает нашим ребятам»

На площади Советов прошел митинг «Zа мир без нацизма!”, который собрал несколько тысяч неравнодушных жителей Бурятии. Участники и зрители митинга-концерта выразили поддержку спецоперации на Украине, где сражаются и наши солдаты.

Среди собравшихся были и студенты, и пенсионеры, рабочие и продавцы, спортсмены и ученые. Над всей площадью реяли флаги России и Бурятии, а на сцене выступили артисты с патриотичными песнями.





Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что тысячи людей, которые пришли на митинг, показывают единство и поддержку наших солдат.

- Сегодня в Украине решается судьба нашей страны, будущее наших детей, нашего народа, будущее России! Сегодня там наши воины, и мы своей сплоченностью , своим единством, своей поддержкой можем помочь им! Наша поддержка, наше внимание, наша собранность, наша возможность работать здесь и сейчас это, что им нужна. Наша вера в правое дело, в нашу победу помогает нашим ребятам, - сказал Алексей Самбуевич.





Глава республики добавил, что «сегодня наши маленькие победы, у каждого свои, складываются в победу всей нашей страны».

- И мы можем помочь, так что будем работать на своем месте – ученики учиться, студенты получают новые знания, каждый на своем рабочем месте делать свою работу хорошо – и тогда наша страна будет сильнее. Тогда наши ребята победят сильнее, им нужна наша поддержка, им нужна наша вера, им нужна наша сплоченность.





ВРИО Командующего Восточного военного округа полковник Игорь Сокол подчеркнул важность миссии спецоперации.

- Наши солдаты и офицеры выкорчевывают поднявший голову на территории Украины нацизм и фашизм. Знайте, что каждый военнослужащий чувствует вашу поддержку. Знает, что бьется за правое дело, сегодня мы говорим «нет» продвижению НАТО на восток. Мы говорим «нет» иностранным базам и биолабораториям у наших границ. Мы говорим «нет» политике западных государств, которые переписывают историю и делают из военных преступников национальных героев. Мы говорим «нет» геноциду жителей Донбасса и Луганска, которые восемь лет под огнем националистов бились за одно право – право жить на своей земле. Вся многотысячная история нашего государства говорит о том, что российский народ никогда не был агрессором. Мы за мир, мы за мир без нацизма!

Леонид Синегрибов не понаслышке знает ужасы фашизма и нацизма. В свои 80 лет он продолжает издавать газету «Судьба» - печатный орган Международного Союза бывших малолетних узников фашизма, который он основал и возглавил в 1993 году.

- Нацистов ждет праведный суд! Как 70 лет назад над гитлеровцами, так и сегодня над бандеровцами. Знаю, украинский народ не пойдет за фашистами. Сестры и братья, которые страдали от фашизма в годы Великой Отечественной, хорошо понимают, что такое фашизм. Он несет смерть и разрушения!