В Бурятии «Движение отцов» провели очередное мероприятие для детей с онкозаболеваниями

Перед праздником Пасхи, "Движение Отцов" провели очередное мероприятие для детей с онкозаболеваниями, которые лежат в ДРКБ.- Заранее обговорив все с руководством больницы и попросив списки больных детей, мы постарались подобрать подарочки каждому ребенку соответственно его возрасту. Провели небольшую интересную, веселую программу. Дети были рады, они смеялись и улыбались. По возможности разговаривали с родителями детей, старались поддерживать и ободрять их. Они уже совершают огромный труд изо дня в день поддерживая своих детей, а мы в свою очередь чем-то помогаем им, - говорят общественники.Как считают волонтеры, каждому человеку нужны моменты радости и счастья несмотря на происходящее вокруг.- И если в наших силах сделать что-то небольшое для других, мы будем делать это. Мы рады тому, что можем делать добро детям и родителям, - говорят члены «Движения отцов».