Общество 24.04.2022 в 15:24

В Бурятии «Движение отцов» провели очередное мероприятие для детей с онкозаболеваниями

Добровольцы подарили подарки каждому ребенку соответственно его возрасту
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Текст: Номер один
В Бурятии «Движение отцов» провели очередное мероприятие для детей с онкозаболеваниями
Перед праздником Пасхи, "Движение Отцов" провели очередное мероприятие для детей с онкозаболеваниями, которые лежат в ДРКБ. 

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- Заранее обговорив все с руководством  больницы и попросив списки больных детей, мы постарались подобрать подарочки каждому ребенку соответственно его возрасту. Провели небольшую интересную, веселую программу. Дети были рады, они смеялись и улыбались. По возможности разговаривали с родителями детей, старались поддерживать и ободрять их. Они уже совершают огромный труд изо дня в день поддерживая своих детей, а мы в свою очередь чем-то помогаем им, - говорят общественники. 

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Как считают волонтеры, каждому человеку нужны моменты радости и счастья несмотря на происходящее вокруг.  

- И если в наших силах сделать что-то небольшое для других, мы будем делать это. Мы рады тому, что можем делать добро детям и родителям, - говорят члены «Движения отцов». 

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