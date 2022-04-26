В поликлиниках Улан-Удэ возник дефицит вакцины «Пентаксим»

Родители малышей в столице Бурятии столкнулись с отсутствием вакцины «Пентаксим». Обеспокоенные горожане сообщают, что прививки нет уже второй месяц.

«Второй месяц подряд не можем сделать плановую привиыку ребенку в детской поликлинике №3. Вакцин нет. Медсестра на вопрос, когда вакцина все же появится, сказала, что она этого не знают», - сообщал недавно прежний худрук Русского драмтеатра Сергей Левицкий.

В минздраве Бурятии на наш вопрос о том, по какой причине нет вакцины и когда появится, ответить не смогли, констатировав лишь, что «задерживается поставка комбинированной вакцины Пентаксим от минздрава России».

- Вы имеете право вакцинировать ребенка аналоговой вакциной против дифтерии, коклюша, столбняка (АКДС), которая в настоящее время имеется в наличии в медицинских организациях в достаточном количестве, - сообщают в минздраве.

Сообщается, что вакцина «Пентаксим» позволяет создать иммунитет не только против дифтерии, коклюша и столбняка, но и против полиомиелита и гемофильной инфекции. Вакцинация против гемофильной инфекции включена в национальный календарь прививок с 2011 года, вакцинация против полиомиелита - ранее. Но при вакцинации АКДС родители ставят прививки против полиомиелита и гемофильной инфекции отдельными препаратами (моновакцинами), отдельными шприцами и в другие участки тела. «Пентаксим» предполагает меньшее количество инъекций.

«Пентаксим» - французская вакцина (производитель – концерн «SANOFI PASTEUR, S. A»), которая применяется для вакцинации детей в США и странах Евросоюза. На территории России вакцинация «Пентаксимом» практикуется с 2008 года.





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