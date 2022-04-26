Общество 26.04.2022 в 19:02

В поликлиниках Улан-Удэ возник дефицит вакцины «Пентаксим»

Поставки задерживает минздрав России

A- A+
Текст: Лариса Ситник
В поликлиниках Улан-Удэ возник дефицит вакцины «Пентаксим»

Родители малышей в столице Бурятии столкнулись с отсутствием вакцины «Пентаксим». Обеспокоенные горожане сообщают, что прививки нет уже второй месяц.

«Второй месяц подряд не можем сделать плановую привиыку ребенку в детской поликлинике №3. Вакцин нет. Медсестра на вопрос, когда вакцина все же появится, сказала, что она этого не знают», - сообщал недавно прежний худрук Русского драмтеатра Сергей Левицкий.

В минздраве Бурятии на наш вопрос о том, по какой причине нет вакцины и когда появится, ответить не смогли, констатировав лишь, что «задерживается поставка комбинированной вакцины Пентаксим от минздрава России».

- Вы имеете право вакцинировать ребенка аналоговой вакциной против дифтерии, коклюша, столбняка (АКДС), которая в настоящее время имеется в наличии в медицинских организациях в достаточном количестве, - сообщают в минздраве.

Сообщается, что вакцина «Пентаксим» позволяет создать иммунитет не только против дифтерии, коклюша и столбняка, но и против полиомиелита и гемофильной инфекции. Вакцинация против гемофильной инфекции включена в национальный календарь прививок с 2011 года, вакцинация против полиомиелита - ранее. Но при вакцинации АКДС родители ставят прививки против полиомиелита и гемофильной инфекции отдельными препаратами (моновакцинами), отдельными шприцами и в другие участки тела. «Пентаксим» предполагает меньшее количество инъекций.

«Пентаксим» - французская вакцина (производитель – концерн «SANOFI PASTEUR, S. A»), которая применяется для вакцинации детей в США и странах Евросоюза. На территории России вакцинация «Пентаксимом» практикуется с 2008 года.


Фото: pixabay.com

 

Теги
вакцина поликлиника минздрав

Все новости

В поликлиниках Улан-Удэ возник дефицит вакцины «Пентаксим»
26.04.2022 в 19:02
Бурятия получит из федерального бюджета 1 млрд рублей на ремонт дорог
26.04.2022 в 18:50
Бурятия начала терять большие деньги
26.04.2022 в 18:12
Мэр Улан-Удэ высадил ель у нового детского сада в мкр Забайкальский
26.04.2022 в 18:07
В Улан-Удэ открыли новый детский садик
26.04.2022 в 17:44
Бурятия приняла первых беженцев с ДНР и ЛНР
26.04.2022 в 17:29
Детсад с новой программой открылся в отдаленном микрорайоне Улан-Удэ
26.04.2022 в 17:09
ТГК-14 готова выступить гарантирующим потребителем магистрального газа в Бурятии и Забайкалье
26.04.2022 в 16:14
Работники ВСЖД приняли участие в «Единой неделе донорства»
26.04.2022 в 15:52
В мэрии Улан-Удэ создают комиссию по сохранению и развитию бурятского языка
26.04.2022 в 13:44
ЗУРХАЙ
с 27 апреля по 3 мая

Читайте также
Бурятия получит из федерального бюджета 1 млрд рублей на ремонт дорог
Средства будут направлены в общей сложности на ремонт 40 км региональных дорог и помогут в ремонте местных дорог
26.04.2022 в 18:50
Бурятия начала терять большие деньги
Доходы «выпадают» из-за… внедрения антикризисных мер
26.04.2022 в 18:12
Мэр Улан-Удэ высадил ель у нового детского сада в мкр Забайкальский
Торжественная закладка еловой аллеи прошла сегодня на открытии дошкольного учреждения
26.04.2022 в 18:07
В Улан-Удэ открыли новый детский садик

Учреждение дошкольного образования открылось в пос. Забайкальский

26.04.2022 в 17:44
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru