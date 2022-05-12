Монголия стала каналом для эмиграции из России

Ежедневные автобусные рейсы «Улан-Удэ - Улан-Батор» пользуются все большей популярностью. Так, спустя месяц после запуска автобусного маршрута между Бурятией и Монголией он заполняется практически полностью.- На майские праздники проданы все билеты (стоимость проезда - 3 тыс. рублей в одну сторону. – Прим. ред.), поэтому желательно их приобретать заранее, - рассказали «Номер один» на автовокзале «Байкал», откуда ежедневно в 7:30 утра отправляются автобусы в Монголию.Прибывают в пункт назначения бурятские пассажиры вечером того же дня. Если до российско-монгольской границы туристы добираются меньше чем за три часа, то дальше пассажиры жалуются на плохое состояние дорожного полотна. Дорога «Алтан-Булак - Улан-Батор» ремонтируется с 2021 года и сейчас очень пыльная.Также туристам сложно купить в Улан-Удэ обратные билеты, поскольку оператором маршрута «Улан-Батор - Улан-Удэ» является монгольская сторона и билеты назад покупают по прибытии в Монголию.Впрочем, большее количество туристов приобретают билеты в один конец.- Улан-Батор используют как недорогую возможность уехать из страны, поскольку из столицы Монголии можно добраться до Сеула и оттуда практически в любую страну мира, где можно работать в удаленном режиме, лишь бы был стабильный Интернет, - сообщил Максим, улан-удэнский специалист ИТ-индустрии.В Монголии антиковидные ограничения, напомним, отменили с 14 марта этого года, а страна для россиян является безвизовой. Добавим, что Улан-Батор в качестве перевалочного пункта стали использовать туристы из многих регионов России, направляющиеся в Таиланд. Где с 1 мая сняли большинство антикоронавирусных ограничений в виде ПЦР-тестов. Впрочем, эта категория туристов больше пользуется авиарейсами, связавшими Улан-Удэ и Улан-Батор. Также практически полностью заполненным отправляется возобновленный в апреле поезд «Иркутск - Улан-Батор».В целом наблюдатели подмечают на рейсах в Монголию и новую тенденцию - «большое количество молодых людей призывного возраста, уезжающих в соседнюю страну». Напомним, что на днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что 9 мая в России якобы может быть объявлена всеобщая мобилизация. Которая, согласно закону, подразумевает полное закрытие границ для мужчин призывного возраста. Пресс-секретарь назвал такие слухи «неправдой и чушью».Фото: pixabay.com