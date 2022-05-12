В Бурятии оперативно ликвидировали сложные лесные пожары

В Бурятии за прошедшие сутки проводились работы по тушению двух лесных пожаров в Баунтовском и Кабанском районах. Оба лесных пожара возникли из-за неосторожного обращения с огнем, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.Тушение осложнялось сильным порывистым ветром и наличием большого количества горючего материала. С огнем сражались 88 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Использовалось 16 единиц лесопожарной техники.Благодаря грамотным действиям сотрудников лесной охраны, возгорания удалось ликвидировать в первые сутки.Общая площадь, пройденная огнем, составила 258 гектаров. На утро 12 мая новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано, уточнили в РАЛХ.Фото: РАЛХ