Общество 12.05.2022 в 11:14
В Бурятии оперативно ликвидировали сложные лесные пожары
Новых возгораний в лесах республики сегодня не зарегистрировано
Текст: Номер один
В Бурятии за прошедшие сутки проводились работы по тушению двух лесных пожаров в Баунтовском и Кабанском районах. Оба лесных пожара возникли из-за неосторожного обращения с огнем, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
Тушение осложнялось сильным порывистым ветром и наличием большого количества горючего материала. С огнем сражались 88 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Использовалось 16 единиц лесопожарной техники.
Благодаря грамотным действиям сотрудников лесной охраны, возгорания удалось ликвидировать в первые сутки.
Общая площадь, пройденная огнем, составила 258 гектаров. На утро 12 мая новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано, уточнили в РАЛХ.
Фото: РАЛХ
Тушение осложнялось сильным порывистым ветром и наличием большого количества горючего материала. С огнем сражались 88 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Использовалось 16 единиц лесопожарной техники.
Благодаря грамотным действиям сотрудников лесной охраны, возгорания удалось ликвидировать в первые сутки.
Общая площадь, пройденная огнем, составила 258 гектаров. На утро 12 мая новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано, уточнили в РАЛХ.
Фото: РАЛХ