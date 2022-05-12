Общество 12.05.2022 в 11:14

В Бурятии оперативно ликвидировали сложные лесные пожары

Новых возгораний в лесах республики сегодня не зарегистрировано


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В Бурятии оперативно ликвидировали сложные лесные пожары
В Бурятии за прошедшие сутки проводились работы по тушению двух лесных пожаров в Баунтовском и Кабанском районах. Оба лесных пожара возникли из-за неосторожного обращения с огнем, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Тушение осложнялось сильным порывистым ветром и наличием большого количества горючего материала. С огнем сражались 88 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Использовалось 16 единиц лесопожарной техники.

Благодаря грамотным действиям сотрудников лесной охраны, возгорания удалось ликвидировать в первые сутки.

Общая площадь, пройденная огнем, составила 258 гектаров.  На утро 12 мая новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано, уточнили в РАЛХ.

Фото: РАЛХ
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пожары леса Бурятия

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