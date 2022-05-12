Общество 12.05.2022 в 16:31

В Улан-Удэ стартует второй этап акции «Город без покрышек»

Автомобильные шины будут оперативно вывозить на вторичную переработку
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Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ стартует второй этап акции «Город без покрышек»
По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова автомобильные покрышки, собранные жителями во дворах в период проводимой акции «Город без покрышек», будут оперативно вывезены на вторичную переработку.

В этом году впервые в рамках весеннего месячника чистоты прошла акция «Город без покрышек». Всего было собрано и вывезено на Республиканский мусоперерабатывающий завод 76 тонн покрышек.

«В этом году впервые провели акцию. Нужная акция. Но вывезли не вовремя. В 112 квартале третью неделю лежит гора покрышек. Смотрю, жители начали их разбирать и закапывать обратно как клумбы. Надо вывозить, решить этот вопрос»

- отметил он.
С 15 мая во всех трех городских районах стартует второй этап акции. Все желающие могут вывезти автомобильные шины, использованные для благоустройства, на места их сбора для дальнейшей переработки. Всего в Улан-Удэ на постоянной основе работают четыре площадки для складирования шин: ул. Комарова, 119г, пр. Автомобилистов, 5, ул. Бабушкина, 190а, ул. Кабанская, 54а. После 15 мая будут организованы дополнительные точки приема.

«Мы уберем накопившиеся за многие годы во дворах шины, вопрос держим на контроле. С 15 мая сделаем упор на детские сады и школы»

- сообщил руководитель администрации Октябрьского района Улан-Удэ Андрей Муравьев.

В городских дворах планируется высадить саженцы деревьев и кустарников. Администрации районов совместно с Комитетом городского хозяйства осуществляют подготовку саженцев для весенней посадки.

«Будем высаживать саженцы вместо покрышек»

- сообщил Андрей Муравьев.

Старые покрышки переработают в резиновую крошку, которая будет использована на спортивных площадках, стадионах.

Напоминаем, что захоронение или сжигание отработанных автомобильных покрышек запрещено, они относятся к отходам IV класса опасности и подлежат утилизации.
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