В Улан-Удэ стартует второй этап акции «Город без покрышек»

«В этом году впервые провели акцию. Нужная акция. Но вывезли не вовремя. В 112 квартале третью неделю лежит гора покрышек. Смотрю, жители начали их разбирать и закапывать обратно как клумбы. Надо вывозить, решить этот вопрос» - отметил он.

«Мы уберем накопившиеся за многие годы во дворах шины, вопрос держим на контроле. С 15 мая сделаем упор на детские сады и школы» - сообщил руководитель администрации Октябрьского района Улан-Удэ Андрей Муравьев.

«Будем высаживать саженцы вместо покрышек» - сообщил Андрей Муравьев.

По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова автомобильные покрышки, собранные жителями во дворах в период проводимой акции «Город без покрышек», будут оперативно вывезены на вторичную переработку.В этом году впервые в рамках весеннего месячника чистоты прошла акция «Город без покрышек». Всего было собрано и вывезено на Республиканский мусоперерабатывающий завод 76 тонн покрышек.С 15 мая во всех трех городских районах стартует второй этап акции. Все желающие могут вывезти автомобильные шины, использованные для благоустройства, на места их сбора для дальнейшей переработки. Всего в Улан-Удэ на постоянной основе работают четыре площадки для складирования шин: ул. Комарова, 119г, пр. Автомобилистов, 5, ул. Бабушкина, 190а, ул. Кабанская, 54а. После 15 мая будут организованы дополнительные точки приема.В городских дворах планируется высадить саженцы деревьев и кустарников. Администрации районов совместно с Комитетом городского хозяйства осуществляют подготовку саженцев для весенней посадки.Старые покрышки переработают в резиновую крошку, которая будет использована на спортивных площадках, стадионах.Напоминаем, что захоронение или сжигание отработанных автомобильных покрышек запрещено, они относятся к отходам IV класса опасности и подлежат утилизации.