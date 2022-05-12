Общество 12.05.2022 в 19:39

В Улан-Удэ ищут добровольцев, которые помогут прибраться на участке сгоревшего дома

В столице Бурятии из-за пожара целая семья осталась без крова, имущества и документов
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Текст: Эржена Мансорунова
В Улан-Удэ ищут добровольцев, которые помогут прибраться на участке сгоревшего дома


Днем, 7 мая в Железнодорожном районе города произошел крупный пожар. Огонь охватил сразу четыре участка по улице Невского. Из-за шквалистого ветра пламя распространилось очень быстро и перекинулось на частный дом, в котором в этот момент находилась семья – мама и две дочери. Папа был на работе. К счастью, они успели выбежать на улицу, но из-за пожара за считанные минуты от дома остались только обугленные стены.


«Когда мама нам крикнула, что пожар, в доме даже легкого запаха не было. Мы сначала подумали, что снаружи небольшое возгорание. А когда мы вышли, то увидели очень густой дым, на расстоянии метра уже было плохо видно. Весь участок уже горел по периметру»,

- вспоминает Каролина Головоченко.
На сегодня предварительно установлено, что причиной воспламенения стало неосторожное обращение с огнем - по словам очевидцев, неизвестный решил сжечь траву и мусор в овраге неподалеку. Сейчас семья находится в тяжелом положении. В ближайшие выходные они планируют восстанавливать свой участок, поэтому очень просят горожан и волонтеров откликнуться и помочь им с уборкой территории. Работа предстоит масштабная - основа дома сильно пострадала, стены придется сносить.


«Нам очень нужна помощь добровольцев. Мы до 11 мая не могли ничего менять на своем участке, потому что на тот момент еще не была проведена экспертиза. Сегодня утром она прошла, сейчас мы уже можем убираться на участке, выносить мусор, сносить стены и начинать строительство. Начиная с субботы, 14 мая, мы начнем на участке работать, все вывозить. Будем рады, если кто-то сможет нам помочь», 

- обращается к жителям Каролина.
  Семья очень просит оказать посильную помощь в сборе необходимых вещей и средств – у семьи Головоченко не осталось даже одежды и обуви. Еще необходимы стройматериалы, инструменты, посуда, техника, мебель и прочее.

 По поводу добровольческой помощи на участке можно позвонить по номеру: 89148494354 Каролина Головоченко.

Помочь со сбором средств можно по номеру – 89644056664 Ксения Николаевна Г. Мобильный банк (сбер).

 Теплая и летняя одежда. Размеры женской одежды - 42-44, 50-52. Размер обуви – 38-39. Мужская одежда – 52-54, обувь 43-44.

 
фото: предоставила Каролина Головоченко



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